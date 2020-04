Robert Machuta (33) je fotbalista Sokola Braškov, ale hrával nadějně také v dorostu SK Kladno, poté za Hřebeč či Vinařice. Fotbal hraje 28 let, chvíli i profesionálně, ale většinou amatérsky. Pracuje jako číšník v restauraci, aktuálně tak musí být doma a stará se o domácnost a syna místo manželky, která do zaměstnání chodí. A je na ni hrdý, je zdravotní sestrou.

Jak moc Vám kariéra změnila sportovní život?

Samozřejmě mě omezila hodně. Nemohu na trénink, nehrají se zápasy ani Hanspaulka, kterou kopu. V televizi také žádný sport není. Je to deprimující, ale manželka je ráda, že nedávají sport a jsem doma (smích).

Jak se udržujete v kondici?

Po pravdě moc toho nedělám. Dal jsem si pár kruháčů, ale samotného mě to nebaví. Navíc jsem přibral nějaké to kilíčko a už se dělá vše hůř a hůř.

Jaký domácí trénink byste sportovcům doporučil?

Určitě protahování a nějaké to posilování v rámci možností. Jít se proběhnout do lesa, ale jen na chvíli ať člověk moc neriskuje v tuhle dobu.

Co vás karanténa naučila?

Naučila mě vážit si všeho, co pro mě bylo normální, jako jít kam chci, navštívit koho chci a najednou to nejde. To je pro mě asi největší změna.

Roušku jste od někoho dostal nebo ušil? A případně od koho?

Roušky nosí manželka z práce, protože je zdravotní sestra a pak máme i ušité od rodičů a přátel. Takže joe střídáme, když musíme ven.

Na co se nejvíc těšíte, až karanténa skončí?

Nejvíc se těším až půjdu s klukama na pivo (smích).