/SERIÁL/ Kladenský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovec v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku kladenských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Odpovídá bývalý prvoligový fotbalista, odchovanec SK Slaný Lukáš Křeček.

Švancara Slovácko – Křeček Brno. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Lukáš Křeček (33 let) je bývalým prvoligovým fotbalistou, který začínal v pěti letech ve Slaném, poté hrál dlouho v Kladně za SK a následně si vyzkoušel i nejvyšší soutěže, druhou ligu hlavně ve Vlašimi a Opavě a dokonce první ligu ve Zbrojovce Brno. Poté hrál ještě dlouho třetí ligu za většinou ambiciózní kluby, aby se loni vrátil do Slaného, jemuž pomohl do divize. Lukáš pracuje jako OSVČ a bydlí střídavě v domě se zahradou a paneláku s manželkou, rodiči, bratrem a tchyní.