/SERIÁL/ Kladenský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovec v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku sportovců z Kladenska a Slánska. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Na řadě je někdejší obrovský talent kladenského fotbalu David Müller.

Libušín - Velká Dobrá 3:1, I. A. tř., 21. 9. 2019, David Müller | Foto: Kladenský deník - Bohumil Kučera

David Müller (39 let) je vynikajícím fotbalistou, jehož v mládí koupila jako odchovance SK Kladno slavná pražská Sparta. I kvůli zranění se nakonec do jejího týmu nedostal a dlouhé roky hrál profesionální nižší soutěže na západě, nejvíce v Rakousku. Loni se vrátil na závěr kariéry do Čech a nastupuje za Baník Libušín. V kariéře se mu dařilo i ve futsalu, kde reprezentoval Českou republiku. Žije v Kladně a živí se jako kurýr u internetového obchodu s potravinami a rozvozem jídla. V době karantény zůstává zůstává doma v paneláku zcela sám.