Kladenský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku kladenských sportovců. Co dělají během už pomalu končící karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila?

Sokol Hostouň - SK Kladno 2:0, Divize B, 28. 4. 2019, Tomáš Marek | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Tomáš Marek (39 let) je jedním z nejlepších fotbalistů Kladenska novodobého času. Fotbalu se věnuje již od svých šesti let, ale úplně přesně si tenhle údaj nepamatuje. Začínal doma v Kamenných Žehrovicích, odkud v žákovské kategorii přestoupil do SK Kladno. Z Kladna v dospělé kategorii přestoupil do prvoligové Viktorie Plzeň a následně se přes Admiru Praha a opět SK Kladno dostal až do Baníku Ostrava, kde strávil šest krásných let a získal v lize dvě bronzové medaile. Dokonce si zahrál jeden zápas proti Maroku i za národní mužstvo. Poté přestoupil do Vysočiny Jihlava, kde po čtyřech letech ukončil profesionální kariéru. Nyní již čtvrtým rokem hraje za Sokol Hostouň, se kterou se mu podařilo postoupit do třetí ligy.