/SERIÁL/ Kladenský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovec v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku kladenských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Dalším v pořadí je fotbalista Slaného Jaroslav Trnka, který si před časem zatrénoval i u slavného Jindřicha Trpišovského.

Hostouň (v zeleném) oslavila skvělým výkonem proti Českému Lvu-Unionu Beroun postup do divize. Jaroslav Trnka | Foto: Bohumil Kučera

Jaroslav Trnka (24 let) bydlí v Dobrovízi, tedy těsně za hranicí našeho okresu. Pracuje na nedalekém Letišti Praha a brigádně také v Amazonu v rámci úklidové firmy HGS podnikatele Jiřího Hondla, což je zároveň šéf fotbalové Hostouně. I tam Jaroslav Trnka hrál a pomohl k postupu do divize. Fotbal hraje od čtyř let, kdy začínal v Kablu Kročehlavy. Postupem času přešel na SK Kladno a do Bohemians 1905, kde byl až do juniorky. Velká životní zkouška ho potkala ve Viktorii Žižkov, kde byl v druholigovém týmu pod později slavnými trenéry Slavie Trpišovským a Köstlem a se spoluhráči Součkem, Haškem, Hovorkou, Folprechtem a dalšími. I když tam jen trénoval, byl to super zážitek a rád na něj vzpomíná. Poté odehrál pár sezon v týmech Štěchovic, Hostouně, Nového Strašecí a teď prvním rokem ve Slaném, kde je naprosto spokojený. Jaroslav Trnka je ženatý, s manžáelkou Káťou vychovávají dvouletého syna Matyáše. V době karantény pracuje v omezeném režimu na Letišti a chodí pravidelně o víkendu do Amazonu. Bydlí v domě se zahradou, což aktuálně už kvůli synovi hodně vítá.