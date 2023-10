Fotbaloví dorostenci a mladší žáci SK Kladno změřili síly s Pardubicemi. Výsledkem je vybojovaný bohužel jen jeden bod zásluhou hráčů U19. Starší žáci trápili fotbalisty Sparty Praha, ale nakonec prohráli…

V České lize staršího dorostu nastoupili fotbalisté SK Kladno doma proti hráčům Pardubic. Domácí byli lepším a bojovnějším týmem, přesto pouze remizovali 1:1. „Klukům nemůžeme prakticky nic vytknout. Bohužel jsme nedokázali proměnit žádnou z dalších šancí, které jsme si vytvořili a inkasovali z jediné šance soupeře,“ litoval Jan Pejša, trenér Kladna

Špatné utkání sehráli mladší dorostenci proti Pardubicím, doma prohráli 0:4. „Zápas neměl z naší strany bohužel vůbec nic. Dostali jsme pořádnou facku,“ řekl kladenský trenér Jan Procházka.

Na hřišti vedoucího týmu krajském přeboru Benešova se představili starší dorostenci SK. Dlouho drželi bezbrankovou remízu, ale nakonec 0:1 prohráli. „Rozhodla naše hloupá chyba v závěru utkání. Jinak musíme sportovně přiznat, že domácí byli lepším týmem a vytvořili si i více šancí,“ hodnotil Jan Pejša.

Soubojem prvního týmu tabulky s druhým bylo utkání SK Kladna na hřišti Benešova v mladším dorostu. Hosté potvrdili své postavení lídra tabulky a vyhráli 3:1, čímž navýšili své vedení na šest bodů. „Utkání na půdě druhého týmu tabulky jsme zvládli herně i výsledkově,“ chválil kladenský trenér Zbyněk Pokorný.

Starší žáci trápili Spartu, mladší prohráli v Pardubicích

V nejvyšší žákovské soutěži nastoupili starší žáci SK Kladno do patnácti let na hřišti Sparty Praha. Hosté poctivě bránili a nepouštěli favorita do vyložených šancí. O výhře Pražanů rozhodla jedna střela zpoza pokutového území. „Klukům nemám co vytknout. Nechali na hřišti vše a soupeře potrápili. Bohužel my jsme jednu vyloženou šanci neproměnili,“ řekl Josef Procházka, trenér Kladna.

Starší žáci do čtrnácti let prohráli na hřišti Sparty Praha 1:2. Ve vyrovnaném utkání si hosté vypracovali více brankových příležitostí, ale selhali v koncovce. „Soupeř byl kvalitní, ale kluci si zaslouží pochvalu za organizaci hry,“ chválil Vladimír Procházka, trenér Kladna.

Těžký zápas mají za sebou mladší žáci na hřišti Pardubic, kde prohráli 2:11. Utkání hodnotil kladenský trenér Michal Zachariáš. „Šlo zatím asi o nejlepší mužstvo, jaké jsme v soutěži potkali. Naši hráči nepředvedli špatný výkon a nic nezabalili, ale soupeř byl prostě individuálně nadstandardní a naprosto zaslouženě vyhrál.“

Na hřišti v Pardubicích nastoupili i mladší žáci SK Kladno do dvanácti let. Na půdě velkého favorita celé soutěže hráli vyrovnaný zápas, ale prohráli 0:1. „I přes prohru musím kluky pochválit. I přes náš náročný program kluci drželi krok,“ hodnotil kladenský trenér Radek Hlavsa.

ČLD U19: SK Kladno - FK Pardubice „B“ 1:1 (1:1)

Sestava: Vajshajtl - Rous (49. Eška), Fajka, Liška, Novák - Kalina, Zoubek - Janega, Hanuščík, Došek (81. Měchura) -Klein (89. Shcheholiev)

Branky: Novák

KPSD: FK Benešov - SK Kladno „B“ 1:0 (0:0)

Sestava: Kralovič - Fedorovych, Novobilský, Rottner, Komín (30. Kučera, 61. Novotný) - Kolka, Jílek (30. Polál, 61.Burle) - Palán (84. Přerovský), Rekl, Haluza (51. Drechsel) - Vlčkov

ČLD U17: SK Kladno - FK Pardubice „B“ 0:4 (0:2)

Sestava: Hejkal – Hůla (66. Svoboda), Kopta, Abrham - Měchura, Maxant, Kejzlar, Mucha, Janát, - Procházka, Feřtek

KPSD: FK Benešov - SK Kladno „B“ 1:3 (0:1)

Sestava: Nohava – Burle, Přerovský (49. Rekl), Drechsel, Polák, Komín, Novotný, Kučera, Jílek, Valach, Šťastný

Branky: 2x Valach, Drechsel

ČLŽ U15: AC Sparta Praha – SK Kladno 1:0 (1:0)

Sestava: Koloušek – Bacílek (41. Hauge), Hájek, Šmolík, Kyjanka (41. Polcar) - Mariňák (66. Troch), Antonov (49. Pešek), Chvalník, David, Kalík - Fitko.

ČLŽ U14 AC Sparta Praha- SK Kladno 2:1 (1:0)

Sestava: Lhota (41. Jícha Jakub) - Skála (75. Melka), Vejvoda, Háž, Hauge (41. Evan) - Paur (75. Táborský), Zachariáš (56. Lisec), Jícha Jan, Svoboda (56. Macháček) - Kantor, Linc (60. Volkov)

Branky: Kantor

ČLŽ U13: FK Pardubice – SK Kladno 11:2

Sestava: Doležal, Vávra – Poloček, Hlava, Otcovský, Dudáček, Kadlík, Soukup,

Zemek, Antonov, Blažek, Ciniburg, Dvořák, Topolanský, Kalinová, Brzybohatý, Janda

Branky: Blažek Dudáček

ČLŽ U12: FK Pardubice – SK Kladno 1:0

Sestava: Rojt – Suchý, Koloušek, Hlinovský, Skolil, Chadima, Hlavsa, Spal,

Hunal, Zajíček ,Dia, Ricci, Koldinský, Steckovič

Petr MAŇKOŠ