Starší dorostenci se však dali rychle dohromady a o víkendu vyhráli na umělé trávě Vyšehradu Praha 3:0. „Od začátku bylo utkání v naší režii. Kluci předvedli koncentrovaný výkon a skvělý výsledek se dostavil,“ byl spokojený Duda. Jeho svěřenci tak zakončili první čtyři kola s pražskými soupeři se třemi body. Nyní je čeká starší dorost Petřínu Plzeň a ve vloženém kole pak U18 Mladé Boleslavi.

Mladší dorostenci prohráli v Praze obě utkání. Na hřišti Bohemians 0:3 a na Vyšehradě 1:3. „Přitom na Bohemce jsme se prezentovali velmi dobrým výkonem. Neproměnili jsme ale vyložené šance, a naopak smolně inkasovali,“ litoval Jan Pejša, trenér Kladna. „V druhém utkání jsme působili zakřiknutým dojmem a dělalo nám problémy hřiště s umělým povrchem. Ve druhém poločase už jsme na hřišti dominovali, ale dokázali vstřelit jen jeden gól,“ řekl Pejša.

Svou soutěž rozjely také dorosty SK Kladno U18 a U16. Starší vyhrál na hřišti Nymburku 3:1. „Byli jsme o něco lepší a po zásluze vyhráli,“ hodnotil Pejša. Mladší dorostenci prohráli v Nymburku vysoko 0:8. „Byli jsme horší úplně ve všem. Chyběla nám fotbalovost, nasazení i bojovnost,“ vysvětloval kladenský trenér Marek Novobilský.

ČLD U19: Bohemians Praha – SK Kladno 6:0 (2:0)

Sestava: Fajfrlík – Novák, Bokša (80. Rottner), Kácl, Hoffmann - Kraček (62. Justra), Kalina, Truhlář (62.Hanuščík), Duda (62. Rous), Veselý - Chlumský (72. Frühauf)

ČLD U19: FK Slavoj Vyšehrad - SK Kladno 0:3 (0:2)

Branky: Chlumský 2x, Novák

Sestava: Ševce – Novák (80. Brabec), Bokša, Fajka, Hoffmann – Kraček (80. Justra), Kalina, Kácl, Duda (80. Frühauf), Veselý (75. Truhlář) - Chlumský

KPSD: SK Polaban Nymburk - SK Kladno B 1:3 (1:1)

Branky: Rottner, Došek, Hanuščík

Sestava: Vajshajtl - Davídek, Faltus, Rottner - Kolka (62.Bach), Hanuščík - Fedorovych, Pavlíček, Debroise – Haluza

ČLD U17: Bohemians Praha - SK Kladno 3:0 (1:0)

Sestava: Tunka - Hrudka, Kopta, Kos, Kejzlar - Zoubek, Požár (69. Faltus) - Procházka (54. Novobilský), Mucha (69. Debroise), Halaj - Eška (60. Klein)

ČLD U17: FK Slavoj Vyšehrad : SK Kladno 3:1 (2:0)

Branky: Požár

Sestava: Tunka - Hrudka, Kopta, Kos (52. Novobilský), Kejzlar - Zoubek, Požár, Procházka, Mucha, Halaj - Eška (46. Klein)

KPMD: SK Polaban Nymburk - SK Kladno B 8:0 (5:0)

Sestava: Hejkal- Kralovič, Abrham, Bach, Hůla – Janát, Rekl, Feřtek – Svoboda, Bhaaddin Talai Al-Khewani - Havel

Opakovaně střídali: Faltus, Haluza, Pavlíček

První sezóna v kladenském dresu vyšla Denielu Kosovi parádně

Premiéra v nejvyšší soutěži žákům nevyšla

Na konci minulé sezony si starší žáci SK Kladno vybojovali účast v České žákovské lize, nejvyšší soutěži pro fotbalisty do patnácti let. První kolo kladenským fotbalistům příliš nevyšlo a prohráli na domácím hřišti s Cidlinou 0:4. „V úvodu jsme byli ustrašení a bojácní. Nechali jsme hosty brzy rozhodnout,“ řekl Jaroslav Hamouz, trenér Kladna.

Starší žáci do čtrnácti let vstoupili do utkání s Cidlinou velice aktivně a dostali se brzy do vedení. „Vypracovali jsme si další brankové příležitosti, ale trestuhodně jsme je zahazovali. Druhá půle neměla s fotbalem už nic společného,“ hodnotil kladenský trenér Josef Procházka. Utkání se dohrávalo za silného deště na podmáčeném hřišti a hosté šťastně zvítězili.

ČLŽ U15: SK Kladno - RMSK Cidlina 0:4 (0:3)

Sestava: Nohava – Novotný, Kučera, Šťastný (77. Assar), Sikora – Táborský (69. Novobilský), Šiktanc, Přerovský (41. Justra), Polák (31. Valach), Komín (69. Novák) – Burle

ČLŽ U14 - SK Kladno – RMSK Cidlina 2:3 (2:1)

Branky: Fitko, David

Sestava: Koloušek – Šmolík, Polcar, Antonov, Kalík – Hauge, Chvalník, Kubík, Hájek – Fitko (57. Bacílek), David (74. Jemelka).

Petr MAŇKOŠ

Béčko Kladna má první výhru, v Unhošti ho nezastavily ani pokažené šance