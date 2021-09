Starší dorost i mladší žáci SK porazili Most

Redakce





V sobotu i neděli hráli mladí fotbalisté SK Kladno s Mostem. Starší dorost vyhrál v neděli na hřišti soupeře 4:3, naopak mladší prohrál 2:3. Na domácím hřišti porazili Most mladší žáci do třinácti let 5:2. Bohužel dvanáctka prohrála 2:5. Starší žáci hráli s Aritmou Praha – U15 2:2, U14 prohrála 6:8.

Dorost SK Kladno (v modrém) podlehl v přípravě Admiře Praha 1:4. | Foto: Deník/Rudolf Muzika

V České lize staršího dorostu nastoupili fotbalisté SK Kladno do devatenácti let v Mostě. Hosté vyšli z utkání vítězně 4:3. V sezoně si připsali (důležité) třetí vítězství ze sedmi zápasů a v neúplné tabulce jim patří jedenácté místo. „Naši borci odehráli slušné utkání, kdy v divoké přestřelce plné soubojů, nasazení, bojovnosti, ale také dosti nepřesností dokázali zvítězit. Zlaté a velmi důležité body,“ radoval se po utkání trenér Radek Duda. Mladší dorostenci na hřišti v Mostě neuspěli a prohráli 2:3. Po sedmi odehraných kolech mají deset bodů a v tabulce jsou na devátém místě. „Do utkání jsme nastoupili v hodně omlazené sestavě. Pro spoustu kluků to bylo vůbec první utkání v kategorii U 17. Začátek nám vyšel skvěle, kdy jsme šli do vedení dva nula. Bohužel postupem času jsme přestali být aktivní a začala se projevovat větší fyzická vyspělost domácích, na kterou jsme nedokázali odpovědět,“ zhodnotil utkání Jan Pejša. V Krajském přeboru dorostu se představily naše výběry U18 a U16 na hřišti v Říčanech. Výběr do 18 let prohrál 1:2 a mladší dorostenci si naopak připsali jasnou výhru 4:0. „Dle mého názoru jednoznačné vítězství. Soupeře jsme nepustili k vyložené šanci. Předvedli jsme kvalitní výkon a soupeře zaslouženě přehráli. Musím kluky pochválit, ale prostoru ke zlepšování je stále ještě mnoho,“ řekl k utkání Marek Novobilský. ČLD U19 FK Baník Most – Souš - SK Kladno 3:4 (2:2) Sestava: Ševce – Kácl (46. Kalina), Bokša, Klvaň, Novák – Tung (73. Fiala), Truhlář, Rottner, Blažek (46. Duda), Veselý (86. Vaňous) - Chlumský Branky: Veselý, Klvaň, Bokša, Chlumský KPD U19: FK Říčany - SK Kladno 2:1 (1:1) Sestava: Vajshajtl - Maxant, Brabec, Chochola, Hoffman - Janega, Zoubek, Kolka (46. Haluza) - Hanuščík, Eška, Došek Branky: Hanuščík ČLD U17: FK Baník Most – Souš – SK Kladno 3:2 (1:2) Sestava: Vojtíšek - Protiva (26. Novák), Kalina, Rottner, Faltus - Pospíšil, Fiala - Kozubek, Hamouz (60. Kolísek), Vosyka (75. Požár), Pavlíček Branky: Hamouz, Rottner KPD U17: FK Říčany – SK Kladno 0:4 (0:1) Sestava: Tunka – Bach, Novobilský, Chochola, Randýsek – Kolka, Zoubek, Mácha – Bambula, Havel, Haluza Hokejově střídali: Eška, Brabec, Janega Branky: 2x Janega, Kolka, Haluza Ke třetímu domácímu utkání nastoupili fotbalisté SK do patnácti let proti Aritmě Praha. Poprvé na domácím hřišti zaváhali, když remizovali 2:2. I přes remízu zůstávají starší žáci SK Kladno s deseti body v čele tabulky, ale Tempo Praha se na ně dotáhlo se stejným počtem bodů. Šedesát minut hráli starší žáci SK Kladno do čtrnácti let vyrovnané utkání s Aritmou Praha, ale nakonec prohráli 6:8, když jim nestačilo ani poločasové vedení 3:1. „Po šedesáté minutě nás fyzicky zdatnější soupeř jednoznačně přehrál. Musíme se poučit a v dalších zápasech se prezentovat naší hrou,“ řekl Jaroslav Hamouz, trenér SK Kladno. Od začátku byli mladšížáci SK do třinácti let lepším týmem než Most. Vyhráli 5:2, ale rozdíl ve skóre mohl být podle trenéra Josefa Procházky daleko větší. „Jedinou kaňkou zápasu je řada neproměněných vyložených šancí. Jinak musíme kluky pochválit za aktivní hru. Zaslouženě jsme vyhráli.“ Ve vysokém tempu se hrálo utkání mladších žáků mezi Kladnem a Mostem. Vítězně z něj vyšli hostující fotbalisté, kteří vyhráli 8:5. „Výsledek je pro nás možná krutý a věříme, že kluci měli určitě na lepší. Za výkon jsme hráče pochválili,“ řekl Michal Zachariáš, trenér Kladna. ČDŽ U15: SK KLADNO - ARITMA PRAHA 2:2 (1:1) Sestava: Hejkal - Hrudka, Kopta, Kos, Požár (41.Kejzlar) – Feřtek (65.Janát), Jílek, Mucha, Kolísek - Pavlík, Procházka Branky: Kos, Kolísek ČDŽ U14: SK Kladno-Aritma Praha 6:8 (3:1) Sestava: Nohava – Drechsler, Přerovský, Kučera J., Šťastný - Procházka (40. Hůla), Polák, Justra, Novobilský – Valach, Svoboda (60. Soukup) Branky: Justra, Kučera, Valach, Hůla, Přerovský, Šťastný. ČLŽ U13: SK Kladno – FK Baník Most - Souš 5:2 Sestava: Koloušek - Polcar, Hájek, Pešek, Antonov, Bacílek, Jemelka, Hauge, Chvalník, Fitko, Kyjanka, Ježek, Kalík Branky: Antonov, vlastní, Hájek, Jemelka, Chvalník ČLŽ U12: SK Kladno – FK Baník Most – Souš 5:8 Sestava: Vejvoda – Drsek, Melka, Skála, Macháček, Kubík, Pleiner, Pavelec, Černý, Haluza, Táborský, Háž, Zachariáš, Paur, Svoboda, Linc Branky: 2x Svoboda, Kantor, Drsek, Pavelec Jakub ANDRÝSEK