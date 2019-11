V České lize staršího dorostu vyhráli fotbalisté SK Kladna na hřišti Viktorie Žižkov 5:2. Hattrickem se blýskl Matěj Šnobl. Spokojený byl i trenér Radek Duda. „Hlavním cílem dnešního utkání bylo udržení koncentrace ,zjednodušení hry a především stoprocentní bojovnost. Kluci vše splnili do puntíku, navíc se bavili velmi dobrou fotbalovou kombinací a proto se dostavil tento výborný výsledek. K úplné spokojenosti mrzí pouze neproměnění několika sólových nájezdů na žižkovskou svatyni.“ V posledním podzimním kole hostí jeho tým fotbalisty Písku v neděli od 10:15 na stadionu Františka Kloze.

Asi nejtěžší utkání v sezoně sehráli fotbalisté SK Kladna do osmnácti let. Po tuhém boji vyhráli na hřišti Velvar 3:2 a připsali si jedenácté vítězství v sezoně.

Mladší dorost SK Kladna ztratil utkání na Žižkově v poslední minutě. Vše směřovalo k remíze 1:1 a pokutovým kopům, jenže domácí se trefili v posledních vteřinách zápasu. „Tentokrát musím kluky pochválit, jak utkání odehráli. Byť jsme utkání ztratili v poslední sekundě tak kluci mohli odejít ze hřiště se vztyčenými hlavami,“ hodnotil Jan Pejša, trenér Kladna.

ČLD U19 – Viktoria Žižkov - SK Kladno 2:5 (1:5)

Branky: 3x Šnobl, Kolářský, Krpálek

Sestava: Cimrman - Kreisinger, Janda, Kolářský, Čapek (62. Veiner) - Krpálek, Donát, Pospíšil (62. Dolák), Slabý, Mačura (85. Chvojka) - Šnobl (80. Čermák)

I. A třída – TJ Sokol Velvary - SK Kladno U18 2:3 (1:1)

Branky: Chlumský, Chvojka, Veselý

Sestava: Ševce - Heler (46. Vaňous), Tyban, Strnad, Grumlík - Ricci (46. Zábranský), Truhlář - Veselý, Chvojka, Veiner - Chlumský

ČLD U17 – Viktoria Žižkov - SK Kladno 2:1 (1:1)

Branka: Tung

Sestava: Ševce - Justra, Kácl (76. Grumlík), Bokša, Vaňous - Blažek, Charvát - Mysliveček, Duda, Landa (70. Kadeřábek) - Tung (57. Halaj)

V České lize mladších žáků vyhráli fotbalisté SK Kladna U13 v Karlových Varech 6:4. V divoké přestřelce byli v úvodu utkání lepší domácí, ale hostům patřil závěr zápasu. „Po špatném a ospalém začátku se kluci probudili a zaslouženě zápas otočili. .Kluky musím pochválit,“ řekl kladenský trenér Václav Feřtek.

Skvělé utkání odehráli v Karlových Varech i fotbalisté SK Kladna do dvanácti let. V dresu domácích se objevil i střelec Lexa, který sám vstřelil v soutěži více branek než celé mužstvo Kladna dohromady! „Domácí spoléhali na individuality, my jsme zahráli dobře týmově. V poslední třetině zápasu měli brankáři navrch nad střelci a utkání skončilo zaslouženou remízou,“ hodnotil Josef Kučera, trenér Kladna.

Starší žáci už mají po podzimní části soutěže a tak si k přátelskému utkání pozvali Karlovy Vary. Fotbalisté do patnácti let vyhráli 1:0. „V utkání dostali příležitost všichni hráči, kluci to zvládli dobře a soupeře fotbalově přehrávali,“ řekl po utkání trenér Kladna Jan Procházka. Fotbalisté do čtrnácti let porazili stejného soupeře 6:2. „Jsem spokojen s velmi dobrým výkonem a pohlednou kombinační hrou,“ hodnotil Jaroslav Hamouz, trenér Kladna.

ČLŽ U13 – FC Slavia Karlovy Vary – SK Kladno 4:6

Branky: Chvapil 2x, Pavlík2x, Civín, Svoboda

Sestava: Hejkal - Halaj, Svoboda, Chválil, Janát, Feřtek, Procházka, Jílek, Kopta, Mucha, Pavlík, Adamus, Hašek, Civín, Kejzlar, Trousil

ČLŽ U12 - FC Slavia Karlovy Vary – SK Kladno 3:3

Branky: Burle, Mašl, Justra

Sestava: Nohava/Černý - Šťastný, Přerovský, Brejník, Kučera Jakub, Novobilský, Kraus, Justra, Procházka, Polák, Kučera Josef, Janouch, Burle, Novotný

PU U15 - SK Kladno - FC Slavia Karlovy Vary 1:0

Branka: Pavlík

Sestava: Vajshajtl - Lank, Kalina (41. Hanuščík), Rottner (41. Novák), Došek (41. Rous) - Korbel, Podivínský (41. Fiala), Janega (41. Pavlík), Vosyka – Kloček (41.Brabec), Kudak

PU U14 - SK Kladno - FC Slavia Karlovy Vary 6:3

Branka: Řehoř M. 3x, Beneš, Pavlíček, Požár

Sestava: Tunka (Vojtíšek) – Požár, Kolka, Chochola, Milula – Haluza, Hamouz, Zoubek, Řehoř M. – Pavlíček, Eška střídali: Hrudka, Pospíšil, Beneš.

