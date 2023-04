Fotbaloví starší dorostenci SK Kladno prohráli domácí utkání s Viktorii Plzeň 0:2 a komplikují si tak boj o záchranu v České lize. První vítězství v nejvyšší žákovské soutěži si připsal tým do patnácti let, když porazil Jablonec 3:2. Čtrnáctka s Jabloncem remizovala 2:2.

SK Kladno vs Viktoria Plzeň B 0:2, ČLD U19,16. 4. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

O osudu utkání mezi SK Kladno a Viktorii Plzeň v České lize staršího dorostu rozhodl už první poločas. Ten prohráli domácí po špatném výkonu o gól. „Na hřišti jsme působili mdlým dojmem a bez patřičného zápalu pro hru. Ve druhém poločase přišlo zlepšení, ale na kvalitu soupeře jsme tentokrát nestačili,“ hodnotil kladenský trenér Jan Pejša. Jeho svěřenci ve druhé půli inkasovali ještě jednou a prohráli 0:2. Komplikují si tak boj o záchranu druhé nejvyšší soutěže. Nyní na ní ztrácí tři body.

Špatné utkání proti Plzni sehráli i mladší dorostenci SK Kladno. Domácí v utkání nestíhali a prohráli vysoko 0:6. „Hráči Plzně nás převyšovali ve všech směrech a zaslouženě vyhráli,“ uznal Radek Duda, trenér Kladna.

Premiérového vítězství v České lize starších žáků se dočkali fotbalisté SK Kladno do patnácti let. Na domácím hřišti se jim podařilo otočit nepříznivý výsledek s Jabloncem z 0:2 na 3:2. „Tento obrat nám může psychicky pomoc do dalších utkání,“ přeje si kladenský trenér Jaroslav Hamouz.

Jako na houpačce se přelévalo stejné utkání žáků do čtrnácti let. Domácí vedli 1:0 po poločase. Hosté ale skóre otočili a domácí v závěru vyrovnali na konečných 2:2. „V první půli jsme si vytvořili ještě řadu slibných šancí, ale neproměnili jsme je. Pak jsme byli rádi, že jsme se štěstím po chybě brankáře vyrovnali,“ hodnotil kladenský trenér Josef Procházka.

Mladší žáci SK Kladno do třinácti let prohráli na hřišti Střešovic 2:7. Hosté sice vedli, ale domácí skóre otočili a hráči Kladna už nebyli schopni s výsledkem něco udělat. „Bohužel jsme dostávali branky po zbytečných ztrátách míče na soupeřově půlce,“ litoval Pavel Drsek, trenér Kladna.

Ani v šestém jarním kole neztratili fotbalisté SK Kladno do dvanácti let bod. Ve Střešovicích vyhráli vysoko 9:2. „Postupem času jsme ve hře dominovali a výsledek byl pro soupeře ještě milosrdný,“ byl spokojený Michal Zachariáš, trenér Kladna.

ČLD U19: SK Kladno - FC Viktoria Plzeň U18 0:2 (0:1)

Sestava: Ševce - Truhlář (46. Hoffmann), Kácl, Bokša, Novák (84. Mysliveček) - Kalina, Fajka (46. Hanuščík, 88. Zoubek) - Kraček, Duda, Veselý (46. Došek) - Janega

ČLD U17: SK Kladno – FC Viktoria Plzeň 0:6 (0:4)

Sestava: Lhota - Hrudka, Požár, Novobilský (46. Kopta), Kejzlar (61. Měchura) - Eška, Maxant (46. Kolka), Zoubek, Mucha, Procházka – Klein (46. Kos)

ČLŽ U15: SK Kladno - FK Jablonec 3:2 (1:2)

Sestava: Nohava – Komín, Kučera, Šindler (77. Justra), Sikora (54. Mezera) - Jílek, Šiktanc (63. Peroutka), Šťastný, Drechsel (54. Valach), Polák – Burle (74. Přerovský)

Branky: Šťastný, Burle, Peroutka

ČLŽ U14 - SK Kladno – FA Jablonec 2:2 (1:0)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Fitko (19. Kubík), Hájek, Kalík (53. Martinovský) – Chvalník, Antonov, Bacílek, Polcar, David– Pešek (69. Ježek).

Branky: Antonov, Kubík

ČLŽ U13: SK Střešovice 1911 – SK Kladno 6:2

Sestava: Lhota - Vejvoda, Kantor, Paur, Pleiner, Linc, Táborský, Evan, Jan Jícha, Svoboda, Volkov, Drsek, Lisec.

Branky: 2x Volkov

ČLŽ U12: SK Kladno – SK Střešovice 1911 9:2

Sestava: Ciniburg, Doležal – Kučera, Lukáč, Rindoš, Kalinová, Poloček, Topolanský, Dvořák, Soukup, Hlava, Brzybohatý, Zahradník, Kadlík, Di Stefano, Iliáš,

Branky: 3x Kadlík, Dvořák, Soukup, Iliáš, Hlava, Di Stefano, Rindoš