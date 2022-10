Starší dorostenci, jejichž kategorie je zásadní pro udržení druhé nejvyšší soutěže, měli po prohraném utkání s Pískem co napravovat, ovšem v cestě jim stál velmi kvalitní soupeř – FK Jablonec. Technicky a silově skvěle vybavení „zelenobílí“ domácímu Kladnu nenechali nic zadarmo. Nicméně za pomoci působivých individuálních výkonů Kladenští berou po výsledku 3:1 zaslouženě tři body.

„Kluci dokázali udržet koncentraci a nasazení po celých devadesát minut. Odměnou jim bylo zasloužené vítězství nad ambiciózním Jabloncem. Pochvalu si zaslouží celý tým, ale vyzdvihnout musím velmi jistého brankáře Vajshajtla a střelecky disponovaného Veselého. Tímto výkonem nám kluci udělali ohromnou radost, jen tak dál pokračovat v nasazení, vůli a v odhodlání prát se body po celý zápas,“ doufá trenér Radek Duda.

Radost ovšem nepřineslo následující utkání týmu U17. Zdatný soupeř byl nad síly Kladna a vyhrál 3:0. „Sportovně musím přiznat, že na soupeře jsme nestačili. Jablonec nás převyšoval jak po fyzické, tak i po technické stránce. Abychom uspěli v takovém utkání, museli by kluci podat nadstandardní výkon, a to se bohužel nestalo,“ povzdychl si Jan Pejša.

Střelecký den – tak by se krátce dalo shrnout utkání U18, které se v rámci Krajského přeboru starších dorostenců postavil do cesty tým SK Sedlčan. Nezvykle vysokou výhru 9:1 kriticky komentuje Jan Pejša: „Přestože herní projev nebyl ideální, tak tentokrát jsme dokázali proměňovat šance a bylo z toho vysoké vítězství.“

Velvary jdou na Most, termín zápasu s Baníkem Ostrava už znají

Herně velice podobný zápas bylo možné vidět i v případě mladších dorostenců do 16ti let, kteří si gólové šance sice vytvářeli, na rozdíl od U18 si s jejich řešením rady nevěděli a pouze těsně porazili o rok starší soky z Kosmonos 3:2. „V první poločase jsme byli lepším týmem. Těší nás, že jsme hráli kombinační fotbal a vytvořili jsme si několik jasných gólových situací, které jsme bohužel neproměnili. Po našich zbytečných chybách jsme soupeře nechali skórovat. S předvedenou hrou ve druhém poločase jsem už spokojený nebyl. O naší výhře rozhodla branka před koncem zápasu,“ hodnotí Marek Novobilský

ČLD U19: SK Kladno - FA Jablonec 3:1 (1:0)

Sestava: Vajshajtl - Justra, Chochola, Kácl, Novák – Truhlář (85. Hoffmann), Kalina, Fajka, Duda, Veselý (80. Eška), Kraček (88. Došek)

Branky: Veselý 3x

KPSD: SK Kladno – TJ Tatran Sedlčany 9:1 (5:0)

Sestava: Vajshajtl - Abrham, Rottner, Faltus (60. Davídek) - Fedorovych, Hanuščík, Debroise, Maxant (60. Janát), Došek - Pavlíček, Klein (60.Havel)

Branky: Debroise 2, Pavlíček 2, Klein 2, Havel 2, Došek

ČLD U17: SK Kladno - FA Jablonec 0:3 (0:2)

Sestava: Kralovič - Požár (46. Kejzlar), Kopta, Kos, Novobilský (60. Maxant) - Zoubek, Hrudka - Halaj, Mucha, Procházka (78. Debroise) - Eška (46. Klein)

KPMD: SK Kladno – TJ Tatran Sedlčany 3:2 (1:1)

Sestava: Lhota – Kolka, Bach, Abrham, Davídek, Janát, Al-Khewani, Řekl, Feřtek, Havel, Palán

Branky: Palán, Janát, Feřtek

Nešťastní žáci

Všechny žákovské týmy v uplynulém víkendu spojovala jedna věc. V cestě jim stojí týmy, které celé soutěži dominují. U15 a U14 čekala nabitá Viktorie Plzeň, která na zázraky nechává zapomenout a na cestu zpátky přibalila dvě prohry. V případě mladší dvojice týmů U13 a U12 šlo o Ústí nad Labem, které potvrzuje svou kvalitu a vysokými výsledky přehrálo oba týmy.

Snaha o prolomení série bez výhry se týmu U15 ani tentokrát nepodařila, V tabulce třetí Viktoria Plzeň dala góly na samém začátku a poté v závěru utkání a starší žáci Kladna si tak na první výhru musí počkat. „Z naší strany velice zajímavý výkon, ve většině zápasu jsme byli vyrovnaným soupeřem, což klukům dodává sebevědomí,“ optimisticky tvrdí trenér Hamouz.

Nemilosrdnou prohru zažila U14, která si s ofenzivním počínáním plzeňské Viktorky nevěděla rad a připsala si tak krutý výsledek 1:7. „Soupeř nám ukázal, jak se hraje fotbal. Ve všem byl lepší než my. Od začátku jsme tahali za kratší konec a podruhé v řadě jsme prohráli o šest branek. Je před námi spousta práce a pro nás tyto zápasy jsou školou fotbalu. Musíme se z toho ponaučit a příště být zase o kousek lepší,“ burcuje Josef Procházka.

Ze hřiště do studia. Experta Jakuba Podaného baví, že zůstal u fotbalu

S bilancí šesti výher a jedné prohry přijelo ve formě hrající Ústí nad Labem do Kladna čelit urputným žákům našeho SK. Ti se s silou ústecké „Army“ nedokázali poradit a navzdory dvou vstřelených gólů prohrávají 2:7.

I přes další zdánlivě krutý výsledek odehrála kvalitní utkání U12, která svým výkonem dala zapomenout na veliký odskok soupeře v tabulce. „Byť výsledek tomu nenapovídá, tak nasazením, pohybem a fotbalovostí se hrál oboustranně pohledný zápas. My udělali více individuálních chyb, které soupeř kvalitou a klidem v zakončení trestal. Nás bohužel v tomto zápase koncovka trápila, kdy jsme nedali gól ani z několika samostatných nájezdů a dalších vyložených šancí. I přes to kluky chválím za bojovnost až do samého konce utkání,“ přidává svůj komentář Michal Zachariáš.

ČLŽ U15: Viktoria Plzeň - SK Kladno 2:0 (1:0)

Sestava: Nohava – Šťastný, Kučera, Komín, Sikora (68. Chvalník) – Justra (41. Drechsel), Šiktanc (60. Přerovský), Šindler, Novobilský (55. Mašl), Jílek – Burle

ČLŽ U14 - FC Viktoria Plzeň – SK Kladno 7:1 (4:1)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Hájek, Polcar, Kalík (60. Kyjanka) – Martinovský (58. Jemelka), Chvalník, Antonov, Bacílek (41. Kubík) – Fitko, David (62. Ježek)

Branka: Fitko.

ČLŽ U13: SK Kladno – FK Ústí nad Labem 2:7

Sestava: Lhota – Drsek, Melka, Skála, Macháček, Evan, Volkov, Vejvoda, Lisec, Táborský, Zachariáš, Pleiner, Paur, Svoboda Hynek, Linc, Jícha

Branky: Vejvoda, Evan

ČLŽ U12: SK Kladno – FK Ústí nad Labem 1:6

Sestava: Vávra – Brzybohatý, Kučera, Otcovský, Svoboda – Soukup, Poloček, Topolanský, Dvořák, Lukáč – Kadlík, Janda, Iliáš, Kilián

Branky: Brzybohatý

ADAM CIMRMAN