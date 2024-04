Po prvním poločase prohrávali v Táborsku 0:1. Ve druhém ale vstřelili fotbaloví starší dorostenci SK Kladno tři branky a vyhráli na hřišti silného soka 3:1. Hodně sledované bylo utkání starších žáků U15 mezi SK Kladno s Cidlinou, ale branka zde nepadla. Naopak sedm jich viděli diváci při utkání U14, se šťastným koncem pro domácí. Mladší žáci prohráli na Spartě.

SK Kladno 2023-24 - U14 | Foto: SK Kladno

Nejlepší výkon v sezoně předvedli starší dorostenci SK Kladno. Na hřišti Táborska sice po poločase prohrávali 0:1, ale přitom byli lepším týmem. Svou převahu přetavili ve druhé půli do třech branek a zvítězili 3:1. „Od začátku utkání jsme byli jednoznačně lepším týmem a vypracovali si minimálně pět šancí. Jenže jsme je neproměnili a z ojedinělé šance soupeře inkasovali. Kluky ale obdržená branka nesrazila a po přestávce pokračovali v povedeném výkonu, který podpořili třemi góly,“ byl spokojený kladenský trenér Jan Pejša.

Naopak nepovedené utkání sehráli na hřišti Táborska mladší dorostenci - prohráli 0:4. Hodně nespokojený byl s výkonem trenér Jan Procházka. „Bohužel jsme se jen zúčastnili a nepředvedli vůbec nic. Beru to jako ostudu. Takto si fotbal nepřestavuji,“ zlobil se.

V krajském přeboru přivítali dorostenci SK Kladno na svém hřišti Rakovník. Starší remizovali 1:1. „Výsledek, za který můžeme být rádi. Výkon našich kluků byl špatný,“ hodnotil Pejša.

Nepříznivý výsledek z prvního poločasu museli otáčet proti Rakovníku mladší dorostenci SK Kladno. Ve druhém ale vstřelili čtyři branky a vyhráli 4:1. „V zápase rozhodla naše lepší kondiční připravenost. Snažili jsme se kombinovat a udávat tempo hry,“ řekl Zbyněk Pokorný, trenér Kladna.

ČLD U19: FC Silon Táborsko - SK Kladno 1:3 (1:0)

Sestava: Vajshajtl - Novák, Fajka, Liška, Hoffmann - Kalina, Janega - Měchura (78. Klein), Rous (81. Fedorovych), Došek – Eška

Branky: Janega, Fajka, Klein

KPSD: SK Kladno - SK Rakovník 1:1 (0:0)

Sestava: Tunka - Fedorovych, Abrham (46. Hůla), Rottner, Svoboda - Kolka, Shcheholiev - Palán, Vlčkov (46. Burle), Rekl (64. Sikora) – Klein

Branky: Shcheholiev

ČLD U17: FC Silon Táborsko - SK Kladno 4:0 (2:0)

Sestava: Hejkal – Hůla (59. Abrham), Požár (66. Drechsel), Kučera - Janát, Maxant, Kejzlar, Mucha, Komín - Procházka, Feřtek (61.Měchura)

KPMD: SK Kladno vs SK Rakovník 4:1 (0:1)

Sestava: Nohava – Přerovský (46. Sychevskyi), Polcar, Novobilský, Mezera (70. Fuchs) - Sikora, Polák, Novák (70. Soukup), Valach - Burle (46. Peroutka), Drechsel

Branky: 2x Valach, Peroutka, Polcar

První výhra starších žáků U14

Důležité utkání hráli starší žáci SK Kladno proti Cidlině. V tabulce měly oba týmy stejný počet bodů a perou se o přímou záchranu nejvyšší žákovské soutěže. V nervózním utkání ale branka nepadla, a tak boj o záchranu je i nadále otevřený. „Byli jsme trochu svázaní tím, o co se hrálo. Remíza je z mého pohledu zasloužená. I když je to pro nás celkově trochu ztráta, tak je pozitivní, že jsme počtvrté v řadě neprohráli,“ řekl kladenský trenér Josef Procházka.

Parádní obrat z 1:3 na 4:3 předvedli proti Cidlině starší žáci SK Kladno do čtrnácti let a připsali si tak první jarní výhru. „Pochvala patří celému týmu. Kluci šli od začátku až do konce za vítězstvím, i přes nepříznivý vývoj utkání. Krásnými góly jsme utkání zaslouženě zvrátili na svoji stranu,“ byl spokojený Vladimír Procházka, trenér Kladna.

Mladší žáci SK Kladno hráli na Strahově proti Spartě Praha. Fotbalisté do třinácti let prohráli se slavným soupeřem 5:8. Hosté nechytili začátek utkání, pak domácí trápili, ale ti rozhodli třemi góly v závěru. „Probudili jsme se až za stavu 0:4. Začali jsme vyhrávat osobní souboje a snížili na rozdíl jediné branky. V poslední třetině jsme chtěli přidat na aktivitě, ale domácí rozhodli třemi brankami, na které jsme bohužel nedokázali reagovat,“ hodnotil kladenský trenér Michal Zachariáš.

Sílu Sparty Praha poznali mladší žáci SK Kladno do dvanácti let. Na Strahově prohráli vysoko 1:14. „Soupeř předváděl velkou kvalitu jak v pohybu, tak v práci s míčem. Utkání se špičkovým soupeřem nám ukázalo, že někteří naši hráči ještě nedosáhli na kvalitu potřebnou na tyto zápasy,“ řekl Radek Hlavsa, trenér Kladna.

ČLŽ U15: SK Kladno – RMSK Cidlina 0:0

Sestava: Koloušek – Šmolík, Antonov, Mestek, David - Mariňák, Chvalník, Protiva, Hájek, Pešek (59. Polcar) – Fitko

ČLŽ U14: SK Kladno - RMSK Cidlina 4:3 (1:2)

Sestava: Jícha Jakub (41. Lhota) - Pleiner, Hauge, Vejvoda, Skála (65. Háž) - Svoboda (69. Volkov), Zachariáš, Jícha Jan, Juppa (55. Macháček) - Kantor, Holý (74. Drsek)

Branky: Holý, Hauge, Pleiner, Kantor

ČLŽ U13: AC Sparta Praha – SK Kladno 8:5

Sestava: Šnábl, Doležal – Poloček, Kadlík, Soukup, Antonov, Blažek, Kučera, Lukáč,

Dvořák, Lidický, Rindoš, Topolanský, Zemek, Ciniburg, Dudáček, Kalinová

Branky: 3x Kadlík, Lukáč, Blažek

ČLŽ U12: AC Sparta Praha – SK Kladno 14:1

Sestava: Verner – Suchý, Koloušek, Hlinovský, Chadima, Macháč, Hunal, Dia, Steckovič, Pelc, Ricci, Hlava, Pchalek

Branka: Dia

Petr MAŇKOŠ