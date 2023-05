Nepovedený zápas sehráli v Pardubicích fotbaloví starší dorostenci SK Kladno. Prohráli 0:5, nicméně body ztráceli i jejich konkurenti v boji o záchranu druhé nejvyšší dorostenecké soutěže. Starší žáci prohráli doma také s Pardubicemi. Mladší žáci uspěli v Chomutově.

SK Kladno - RMSK "Cidlina" Nový Bydžov 0:4 (0:3), ČLŽ U15, 20. 8. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

Hodně nepovedený výkon mají za sebou starší dorostenci SK Kladno do devatenácti let. Na hřišti v Pardubicích prohráli vysoko 0:5. „Od samotného začátku jsme zaostávali, jak po fyzické, tak po technické stránce. Doufáme, že to byla jen anomálie a v dalším utkání kluci předvedou výkon, na který jsme zvyklí,“ hodnotil kladenský trenér Jan Pejša.

V České lize staršího dorostu jsou fotbalisté SK Kladno na osmnáctém místě. Na šestnáctou příčku, která zaručuje záchranu soutěže ztrácí jeden bod.

Stejný výsledek, ale úplně jiný výkon předvedli v Pardubicích mladší dorostenci SK Kladno. Sice prohráli také 0:5, ale trenér Pejša výkon hodnotil pozitivně. „V poli jsme byli lepší a drželi míč víc na kopačkách, ale opět se projevila naše slabost v proměňování šancí. Nezbývá než zatnout zuby a toto prokletí v dalším utkání zlomit.“

Problém se vstřelením branky měli i starší dorostenci SK Kladno v krajském přeboru. Na hřišti Pšovky Mělník prohráli 0:2, když domácím vyšly dvě brejkové situace. „Hra v poli byla vyrovnaná, ale bez gólů se vyhrávat nedá. Proti starším klukům se naši borci za výkon stydět nemusí, ale musí na sobě neustále pracovat,“ řekl Radek Duda, trenér Kladna.

Jediné vítězství dorostenců SK Kladno zaznamenali mladší dorostenci v krajském přeboru. Posíleni o šest hráčů starších žáků U15 vyhráli na hřišti Pšovky Mělník 3:1. „Kluky z patnáctky musím pochválit, ve hře byli vidět. Lepší výkon jsme předvedli v první půli,“ hodnotil Marek Novobilský, trenér Kladna.

ČLD U19: FK Pardubice B - SK Kladno 5:0 (2:0)

Sestava: Ševce - Truhlář, Kácl (65. Eška), Fajka, Novák (46. Hoffmann) - Kalina, Zoubek (34. Zoubek) - Veselý, Duda, Došek (34. Kraček) - Bokša

ČLD U17: FK Pardubice B - SK Kladno 5:0 (4:0)

Sestava: Lhota - Faltus (60. Hůla), Požár, Novobilský, Hrudka - Zoubek (46. Maxant), Kolka (70. Feřtek), Eška (46. Janát), Mucha, Procházka – Klein

KPSD: FK Pšovka Mělník - SK Kladno 2:0 (1:0)

Sestava: Tunka - Fedorovych, Abrhám, Mysliveček, Řekl - Pavlíček, Debroise, Haluza (81. Havel) Rous, Palán - Vajshajtl

KPMD: FK Pšovka Mělník - SK Kladno B 1:3 (1:2)

Sestava: Hejkal - Svoboda, Abrham, Novotný, Novobilský– Přerovský, Randýsek, Havel- Novák, Peroutka - Tunka

Opakovaně střídali: Pavlíček, Rekl, Palán, Assar

Branky: Peroutka, Novák, Tunk

Vítězství přivezli pouze mladší žáci do dvanácti let

V nejvyšší žákovské soutěži přivítali fotbalisté SK Kladno do patnácti let na domácím hřišti hráče Pardubic. Hosté byli v utkání lepší a zvítězili 6:2. „Stál proti nám lepší a fotbalovější soupeř, který zaslouženě vyhrál,“ uznal kladenský trenér Jaroslav Hamouz.

Své utkání s Pardubicemi prohráli fotbalisté SK Kladno do čtrnácti let před brankami. Zatím co v poli se hrálo vyrovnané utkání, kde i domácí předvedli pohledné fotbalové akce, v pokutovém území byli Východočeši jasně efektivnější a zvítězili 5:1. „Nepodali jsme vůbec špatný výkon. Zápasy se však rozhodují v pokutovém území, kde byl soupeř lepší a zaslouženě vyhrál,“ řekl Josef Procházka, trenér Kladna.

Remízu 2:2 přivezli mladší žáci do třinácti let z Chomutova. Fotbalisté SK Kladno byli v utkání jasně lepším týmem, ale jen těžko se jim před brankou prosazovalo proti dobře bránícímu soupeři. „Potřebujeme se zlepšit v řešení finální fáze, kde ještě takovou kvalitu nemáme. Přesto bych řekl, že se zlepšujeme a zlepšovat budeme,“ konstatuje kladenský trenér Pavel Drsek.

Fotbalovou přestřelku předvedli fotbalisté SK do dvanácti let na hřišti v Chrudimi. Skóre se přelévalo z jedné strany na druhou s konečným výsledkem 10:9 pro hosty. „Sehráli jsme nejhezčí zápas jara, jednalo se o oboustranně velmi kvalitní utkání. Na konci jsme byli o gól lepší a zaslouženě vyhráli,“ hodnotil Michal Zachariáš, trenér Kladna.

ČLŽ U15: SK Kladno - FK Pardubice 2:6 (1:2)

Sestava: Nohava – Novotný (71. Assar), Šindler, Kučera, Komín Sikora (71. Přerovský), Novák (50. Peroutka), Polák (65. Novobilský), Jílek, Drechsel (59. Šiktanc) – Šťastný

Branky: Šťastný, Peroutka

ČLŽ U14 - SK Kladno – FK Pardubice 1:5 (0:2)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Polcar, Hájek, Kyjanka – David, Antonov, Bacílek, Chvalník, Hauge (41. Fitko) - Pešek (74. Ježek)

Branka: David

ČLŽ U13: Junior Chomutov – SK Kladno 2:2

Sestava: Lhota, Jakub Jícha- Vejvoda, Kantor, Paur, Háž, Jan Jícha, Linc, Melka, Evan, Zachariáš, Táborský, Svoboda, Skála, Macháček, Drsek

Branky: Zachariáš, Macháček

ČLŽ U12: Junior Chomutov – SK Kladno 10:9

Sestava: Vávra, Doležal – Otcovský, Soukup, Poloček, Kučera, Dvořák, Hlava, Rindoš, Topolanský, Lukáč, Kalinová

Branky: 3x Hlava, 3x Lukáč, Rindoš, Soukup, Dvořák, Otcovský

Petr MAŇKOŠ