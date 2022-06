Neměli to již ve vlastních rukách, nebo spíše ve vlastních nohách. Fotbalisté SK Kladno do devatenácti let potřebovali vyhrát v Písku a zároveň potřebovali, aby Motorlet Praha porazil Sokolov. Obě podmínky se v neděli splnily a starší dorost se může připravovat na baráž o setrvání v České lize. „V úmorném vedru podali kluci skvělý výkon. Děkuji celému týmu i klukům na lavičce,“ byl spokojený po vítězství 1:0 Radek Duda, trenér Kladna.

Baráž rozehrají starší dorostenci SK Kladno proti VOŠ a SOŠ Roudnici nad Labem ve čtvrtek 23. června od 17:00 na stadionu Františka Kloze. Odveta v Roudnici je na programu v neděli od 10:00.

Na hřišti v Písku vyhráli i mladší dorostenci - 2:0. „Potvrdili jsme zlepšenou formu a dá se říci, že celé utkání jsme měli pod kontrolou a domácí nepustili do žádné výrazné šance,“ hodnotil kladenský trenér Jan Pejša. „Na závěr bych chtěl klukům poděkovat za odvedenou práci, protože jarní část byla opravdu náročná,“ dodal Pejša.

V posledním kole nadstavby Krajského přeboru staršího dorostu remizovalo Kladno na hřišti Povltavské fotbalové Akademie 3:3. „I v posledním utkání baráže jsme byli lepším týmem, bohužel jsme opět dopláceli na zbytečné chyby. Ale tentokrát jsme vždy dokázali odpovědět, a to ještě zůstala spousta našich šancí nevyužita,“ řekl Jan Pejša.

V posledním zápase sezóny vyhráli mladší dorostenci v krajském přeboru na hřišti Povltavské FA 4:2, přestože o poločase prohrávali 0:1. „Kluci zabojovali a dokázali skóre otočit. Ve velkém vedru jsme hráli kombinační fotbal a všechny naše branky padli po hezkých akcí,“ chválil Marek Novobilský, trenér Kladna.

ČLD U19: FC Písek - SK Kladno 0:1 (0:1)

Sestava: Ševce - Truhlář, Klvaň, Bokša, Novák – Blažek, Rottner, Kácl, Fedorišin, Veselý (84. Duda) - Chlumský

Branky: Fedorišin

ČLD U17: FC Písek - SK Kladno 0:2 (0:1)

Sestava: Vajshajtl - Faltus (46. Novobilský), Chochola, Rottner, Hoffmann - Fajka, Hanuščík - Vosyka (63. Davídek), Zoubek (70. Pavlíček), Došek - Haluza (46. Kolka)

Branky: Došek, Zoubek

KPSD: Povltavská FA - SK Kladno 3:3 (3:2)

Sestava: Vojtíšek - Brabec, Korechnyi, Rottner, Hoffmann - Hanuščík, Zoubek - Maxant, Došek, Vosyka (71. Novobilský) - Vajshajtl (79. Pavlíček)

Branky: 2x Vajshajtl, Korechnyi

KPMD: Povltavská FA - SK Kladno „B“ 2:4 (1:0)

Sestava: Kralovič – Davídek, Novobilský, Faltus, Bach – Fiala, Kolka, Randýsek – Pavlíček, Haluza- Vajshajtl

Branky: Havel, Tunka, Fiala, Haluza

Žáci se skvěle navnadili na baráž

Poslední utkání v žákovské kategorii mají za sebou borci SK Kladno do patnácti let. Vydařenou sezónu zakončili výhrou 3:0 nad Střešovicemi. „Chci poděkovat klukům za celý ročník. Bylo to super,“ hodnotil kladenský trenér Václav Feřtek. Starší žáci U15 vyhráli Divizi skupinu A a zajistili tak baráž o nejvyšší soutěž pro své o rok mladší kolegy.

Starší žáci SK rozdrtili Střešovice 11:0. „První poločas byl herně vyrovnaný, pak už jsme hru ovládli a jednoznačně zvítězili,“ řekl Jaroslav Hamouz, trenér Kladna. Přestože starší žáci skončili v tabulce Divize A na pátém místě, budou to právě oni, kdo se utká s Vyšehradem Praha v baráži o nejvyšší žákovskou soutěž.

První utkání se hraje ve středu 22. června od 17:00 na hřišti Novo Kladna. Druhé utkání se bude hrát v sobotu 25. června na hřišti Vyšehradu Praha od 10:00.

ČDŽ U15: SK Kladno - SK Střešovice 3:0 (1:0)

Sestava: Feřtek – Procházka (58. Hrudka), Kopta, Kos, Kolísek - Hůla, Jílek, Mucha, Janát – Svoboda – Hejkal (41. Halaj)

Branky: Mucha, Halaj, Kolísek

ČDŽ U14: SK Kladno- SK Střešovice 11:0 (4:0)

Sestava: Nohava (41. Koloušek) – Drechser (41. Novotný), Soukup (41. Assar), Šťastný, Novobilský (41. Kunc) – Mašl (41. Procházka, Kučera, Přerovský - Valach, Novák (41. Burle)

Branky: 4x Burle, 2x Polák, 2x Valach, Přerovský.

Petr MAŇKOŠ