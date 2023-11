Fotbaloví starší dorostenci SK Kladno opět remizovali, tentokrát na hřišti Motorletu Praha 2:2, zatímco jejich mladší kolegové v Praze vyhráli 2:1. Starší žáci porazili na domácím hřišti Meteor Praha 3:1, mladší žáci nestačili na Liberec.

SK Kladno 2023-24 - U16 | Foto: SK Kladno

V České lize staršího dorostu remizovali fotbalisté SK Kladno do devatenácti let na hřišti Motorletu Praha 2:2. Utkání poznamenala červená karta pro domácí, přesto hosté zachraňovali bod s vypětím všech sil. „Spokojeni můžeme být jen s prvními třiceti minutami. Po vyloučení domácího hráče jsme přestali být aktivní a náš pohyb nebyl ideální. Domácí zjednodušili hru a přidali na důrazu s čímž jsme měli obrovské problémy. Přestože jsme si přivezli bod, náš výkon nebyl ani průměrný,“ řekl Jan Pejša, trenér Kladna.

Mladší dorostenci SK Kladno vyhráli na hřišti Motorletu Praha 2:1. „Jediné pozitivum z tohoto zápasu je to, že ho kluci zvládli výsledkově,“ hodnotil kladenský trenér Jan Procházka.

V krajském přeboru vyhráli starší dorostenci SK Kladno na hřišti Spartaku Příbram vysoko 6:0. „Kluci zvládli zápas velice dobře. Musím je pochválit za fotbalovost i za disciplínu, když neopláceli soupeři jeho surovou hru,“ řekl Václav Feřtek, trenér Kladna.

Stejným výsledkem 6:0 vyhráli na hřišti Spartaku Příbram i mladší dorostenci SK Kladno. Vítězství vedoucího týmu krajského přeboru se nerodilo lehce. „Začátek zápasu se nám nepovedl a aktivní protivník si vytvořil několik šancí. Díky dobrému výkonu brankáře jsme úvodní nápor přečkali. Poté se projevila naše kvalita a zápas jsme úspěšně zvládli,“ byl spokojený Václav Feřtek.

Starší žáci U15 opět okusili pocit vítězství

Zodpovědně přistoupili k domácímu utkání s Meteorem Praha starší žáci SK Kladno do patnácti let. Na hřišti diktovali tempo hry a zvítězili 3:1. „Až na lacinou branku jsme soupeře na dostřel naší branky pouštěli sporadicky. Naopak soupeř hasil naše dva útoky až faulem v pokutovém území. Po dlouhé době jsme zjistili, jak chutná vítězství, na které bychom rádi navázali v sobotu v Mladé Boleslavi,“ přeje si Josef Procházka, trenér Kladna.

Dobře měli rozehrané utkání s Meteorem Praha i starší žáci SK Kladno do čtrnácti let. Po prvním poločase vedli 1:0, jenže vítězství ztratili v posledních pěti minutách a prohráli 1:3. „Za velmi bojácný výkon ve druhém poločase nás soupeř zaslouženě potrestal. Stále musíme pracovat na tom, abychom předváděli kvalitní výkon během celého utkání,“ řekl kladenský trenér Vladimír Procházka.

S velmi kvalitním soupeřem z Liberce změřili síly mladší žáci. Fotbalisté SK Kladno do třinácti let soupeře v úvodu utkání zaskočili a vedli 3:1. Jenže soupeř ještě do konce první třetiny vyrovnal a celkově zvítězil 13:6. „Soupeř ukázal svoji kvalitu a trestal každé naše zaváhání. Nás opět srazily individuální chyby a neproměňování šancí,“ hodnotil Michal Zachariáš, trenér Kladna.

Proti vedoucímu mužstvu tabulky nejvyšší žákovské soutěže z Liberce nastoupili mladší žáci SK do dvanácti let. Od prvních minut ukazovali hosté, proč jsou v soutěži zatím nejlepším týmem a vyhráli vysoko 13:0. „Soupeř byl po celý zápas lepší kombinačně a velice silný individuálně. Sehráli jsme utkání proti nejlepšímu mužstvu v soutěži a pokud nepodáme výkon na hranici svých možností, nemáme proti takové kvalitě šanci na lepší výsledek,“ řekl kladenský trenér Radek Hlavsa.

ČLD U19: FK Motorlet Praha - SK Kladno 2:2 (1:1)

Sestava: Vajshajtl - Novák, Fajka, Liška, Hoffmann - Kalina, Zoubek (89. Fedorovych) - Janega, Hanuščík (70. Shcheholiev), Došek (46. Měchura) - Eška (83. Chochola)

Branky: vlastní, Eška

ČLD U17: FK Motorlet - SK Kladno 1:2 (1:1)

Sestava: Lhota – Abrham (46. Hůla), Požár, Kopta – Halaj (70. Svoboda), Maxant, Kejzlar, Mucha, Měchura (46. Janát) – Procházka (88. Al-khewani), Feřtek (78. Palán)

Branky: Mucha 2x

KPSD: SK Spartak Příbram - SK Kladno „B“ 0:6 (0:3)

Sestava: Tunka - Al-khewani (66. Kučera), Chochola, Novobilský, Rottnet - Fedorovych, Jílek, Kolka, Haluza (56. Šťastný) – Shcheholiev (46. Vlčkov), Klein

Branky: 3x Jílek, Klein, Al-khewani, Novobilský.

KPMD: SK Spartak Příbram - SK Kladno „B“ 0:6 (0:3)

Sestava: Nohava – Novobilský (58. Táborský), Kučera, Komín, Novotný – Peroutka (46. Burle), Přerovský (46. Valach), Polák, Mezera (67. Soukup) – Šťastný (58. Novák ), Drechsel

Branky: 2x Drechsel, 2x Polák, Valach, Mezera

ČLŽ U15: SK Kladno – FK Meteor Praha 3:1 (2:1)

Sestava: Koloušek – Bacílek (56. Fuchs), Šmolík, Hauge (41. Pešek) - Kalík, Chvalník, David (75. Troch), Polcar, Kyjanka (41. Mariňák) - Fitko (79. Jemelka), Hájek (51. Antonov).

Branky: 2x Fitko, Hájek

ČLŽ U14: SK Kladno - FK Meteor Praha 1:3 (1:0)

Sestava: Lhota (41. Jícha Jakub) - Paur (60. Táborský), Vejvoda (56. Drsek), Háž, Evan - Černý (50. Linc), Jícha Jan, Zachariáš, Macháček (50. Melka)- Kantor, Svoboda (50. Pleiner)

Branka: Kantor

ČLŽ U13: SK Kladno – FC Slovan Liberec 6:13

Sestava: Doležal, Vávra – Poloček, Hlava, Kadlík, Zemek, Blažek, Kučera, Lidický, Kalinová, Dudáček, Lukáč, Otcovský

Branky: 4x Blažek, 2x Poloček

ČLŽ U12: SK Kladno – FC Slovan Liberec 0:13

Sestava: Verner – Dia, Suchý, Steckovič, Hlavsa, Skolil, Hunal, Chadima, Koloušek, Spal, Hosnedl

Petr MAŇKOŠ