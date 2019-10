Dva nejlepší týmy I. A třídy se utkaly na stadionu Františka Kloze. Po vítězství fotbalistů SK Kladna 3:2 s Kralupy nad Vltavou, zůstávají domácí jako jediní v soutěži bez ztráty bodu. Starší dorost do devatenácti let porazil Motorlet 3:1, sedmnáctka padla na penalty. Všechna čtyři žákovská mužstva se radovala z vítězství.

Dorost SK Kladno | Foto: SK Kladno

Těžké utkání sehráli na domácím hřišti fotbalisté SK Kladna do devatenácti let. V České lize staršího dorostu se utkaly s týmem Motorletu Praha. Hned v úvodu utkání se dostali hosté do vedení, domácím se ale podařilo do přestávky vyrovnat a v druhém poločase výsledek otočit. „Hosté měli velmi dobrý začátek utkání, postupem času se hra vyrovnávala. Nám se dařila kombinace, čímž jsme se dostávali do hodně šancí. Hráči si za svůj výkon zaslouží absolutorium. Výborný byl všudybyl Janda,“ chválil domácí trenér Radek Duda.