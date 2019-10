Starší žáci SK Kladno si s chutí zastříleli. Na domácím hřišti rozdrtili fotbalisty Táborska 8:0. Dorosty se představily na umělé trávě v Sokolově. Devatenáctka slavila vítězství 2:1, sedmnáctka prohrála 2:4. Mladší žáci nestačili na Slavii Praha, když přišli o body v poslední minutě utkání.

SK Kladno 2019/20. Dorost U17 | Foto: SK Kladno

Starší dorost SK nastoupil v 10. kole České ligy na umělé trávě v Sokolově. Po celé utkání byli Kladenští lepší a po zásluze vyhráli 2:1. „Bohužel jsme neproměnili řadu vyložených šancí, jinak by bylo skóre mnohem vyšší,“ hodnotil Radek Duda, trenér Kladna. „Samozřejmě mě potěšilo vítězství, ale i to, že kluci sami nebyli příliš spokojeni se svou hrou. Svědčí to o tom, že se fotbalem chtějí bavit,“ dodal.