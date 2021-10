S posledním týmem tabulky propadli. V České lize staršího dorostu remizovali fotbalisté SK Kladno s Rokycany 1:1. „Naši hráči si musí uvědomit, že by měli na hřišti působit jako sehraná kapela i s kapelníkem, ale zatím se to skloubit moc nedaří. Propadli jsme výsledkově i herně,“ uznal trenér Radek Duda. Bohužel ani úterní předehrávka kladenským hráčům nevyšla, když na domácím hřišti prohráli s FC Táborsko 0:1.

Také mladší dorost SK Kladno do sedmnácti let hrál na domácím hřišti s Rokycany, které ještě nezískaly v soutěži ani bod. A nezískaly ho ani na Kladně. Domácí vyhráli 1:0. Podobná sestava jako proti Rokycanům nastoupila dopoledne proti Hostouni v soutěži krajského přeboru staršího dorostu. I v tomto utkání kladenští fotbalisté zvítězili a to 4:2. „Musím klukům poděkovat, že zvládli obě utkání s vítězným koncem. Pro většinu z nich to bylo velmi náročné a jsme rádi, že kluci prokázali morální vlastnosti,“ ocenil kladenský trenér Jan Pejša. Bohužel ani mladší dorost U17 nezvládl úterní předehrávku s Táborskem a prohrál 0:1.

V Krajském přeboru mladšího dorostu prohráli fotbalisté SK Kladno U16 proti Hostouni U17 1:3. „Bohužel i přes jasnou převahu se nám nepodařilo proměnit jasné příležitosti a soupeř nás trestal z ojedinělých protiútoků,“ hodnotil Filip Gibiš, trenér Kladna.

ČLD U19: SK Kladno – FK Rokycany 1:1 (0:0)

Sestava: Ševce – Justra (70. Halaj), Bokša, Klvaň, Novák - Duda (46. Truhlář), Kácl (75. Vaňous), Rottner, Blažek, Fedorišin - Chlumský

Branky: Halaj

ČLD U17: SK Kladno - Rokycany 1:0 (0:0)

Sestava: Tunka - Faltus, Chochola, Kalina, Rottner - Hanuščík (46. Zoubek), Fajka - Janega, Fiala (60. Novák), Vosyka (46. Kozubek) – Eška

Branky: Novák

KPSD: SK Kladno U18 - Sokol Hostouň U19 - 4:2 (3:0)

Sestava: Švestka - Maxant, Fajka (46. Halaj), Chochola, Hoffmann (40. Rottner) - Mysliveček (46. Pavlíček), Hanuščík - Fiala (65. Vosyka), Kalina, Janega (54. Faltus) - Eška

Branky: Kalina, Eška, Hanuščík, Chochola

KPMD: SK Kladno U16 – Sokol Hostouň 1:3 U17 (0:1)

Sestava: Kralovič – Kolka, Vosyka, Bach, Faltus, Haluza, Novobilský, Zoubek, Havel, Randýsek, Pavlíček

Branky: Vosyka

Starší žáci jasně přehráli Plzeň

Další vítězství si připsali starší žáci SK Kladno. Tentokrát na domácím hřišti jasně přehráli fotbalisty Petřínu Plzeň 7:2. „Kluci opět ukázali, že fotbal umí a můžou se měřit s každým. Je dobře, že šance, které jsme si tentokrát vypracovali, skončily v brance,“ byl spokojený Jan Procházka, trenér Kladna. Jeho tým zůstává na prvním místě divizní tabulky starších žáků, když má stejný počet bodů, jako druhé Tempo Praha.

V soutěži žáků do čtrnácti let prohráli fotbalisté SK Kladno s Petřínem Plzeň 2:4. „Ve vyrovnaném utkání soupeř potrestal naše individuální chyby,“ řekl kladenský trenér Jaroslav Hamouz. Ve vyrovnané soutěži se jeho tým domácí prohrou propadl na šesté místo tabulky, ale na první Motorlet ztrácí pouhé tři body!

Mladší žáci SK Kladno změřili své síly s fotbalisty Teplic. Ve vyrovnaném utkání hráčů do třinácti let prohráli 2:3. „Zápas byl vyrovnaný až do samého konce. Kluky musíme pochválit za bojovný výkon, nicméně soupeř byl o chlup fotbalovější a po zásluze vyhrál,“ přiznal Josef Procházka, trenér Kladna.

V České lize mladších žáků U12 prohráli fotbalisté SK Kladno s Teplicemi 0:9. „Jednalo se o nejhorší vystoupení našeho týmu v letošní soutěži. Soupeř nás přehrál úplně ve všem, ale jen konfrontace s nejlepšími týmy nás posune dál,“ věří Roman Pavlíček, trenér Kladna.

ČDŽ U15: SK Kladno – SK Petřín Plzeň 7:2 (4:0)

Sestava: Hejkal - Hrudka, Kopta, Kos, Kejzlar - Feřtek (53.Svoboda), Jílek, Mucha, Požár (41.Pavlík, 70.Halaj) Kolísek – Procházka (53.Hůla)

Branky: Procházka 2x, Feřtek 2x, Kos, Kolísek

ČDŽ U14: SK Kladno - SK Petřín Plzeň 2:4 (0:1)

Sestava: Nohava – Drechsler, Novotný, Kučera J., Šťastný - Procházka, Polák, Přerovský, Justra – Valach, Burle

Branky: Valach, Burle

ČLŽ U13: SK Kladno – FK Teplice 2:3 (0:0)

Sestava: Koloušek - Polcar, Pešek, Kubík, Antonov, Jemelka, Šmolík, David, Chvalník, Mázár, Kyjanka, Placatka, Ježek, Kalík.

Branky: David, vlastní

ČLŽ U12: SK Kladno - FK Teplice 0:9

Sestava: Vejvoda - Háž, Černý, Táborský, Paur - Drsek, Macháček, Pavelec, Zachariáš - Skála , Svoboda, Melka, Kubík, Linc, Kántor

Petr MAŇKOŠ