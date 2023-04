Fotbaloví dorostenci SK Kladno dál bojují o záchranu druhé nejvyšší soutěže. Na domácím hřišti porazili Admiru Praha 1:0 a připsali si důležité tři body. Mladší dorostenci prohráli 0:3. Bez bodu se vrátili starší žáci ze hřiště Slavie Praha. V mladší žácích vyhrál pouze tým U12.

Mladší dorost SK Kladno (v modrém) zahrál proti Chrudimi dobře, ale nedával góly a podlehl 0:1. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Podruhé nastoupili starší dorostenci SK Kladno na domácí půdě a je z toho druhé vítězství. Po výhře nad Vyšehradem 4:0 porazili tentokrát Admiru Praha 1:0. K vítězství dovedla domácí Doškova dorážka po neproměněném pokutovém kopu. „Úvodních třicet minut se hrál dobrý kombinační zápas. Pak ale ovlivnilo utkání vyloučení hostujícího hráče. Admira se zatáhla do hlubokého bloku a nám se nedařilo dobývat zhuštěnou obranu,“ hodnotil kladenský trenér Jan Pejša.

Podle vývoje v nejvyšší dorostenecké soutěže to vypadá, že z České ligy staršího dorostu sestoupí čtyři týmy. Fotbalisté SK Kladno jsou nyní třetí od konce a na záchranu ztrácí dva body.

Mladší dorostenci SK Kladno sehráli s Admirou bojovný zápas. Domácím nevyšel druhý poločas, ve kterém třikrát inkasovali. „Bohužel tento zápas moc fotbalové krásy nepobral,“ řekl Radek Duda, trenér Kladna.

V krajském přeboru vyhrál starší dorost SK Kladno nad Kutnou Horou jasně 8:1. Již o poločase vedl 4:0 a stejný počet branek přidal i ve druhé půli. „Bylo to dobře zvládnuté utkání,“ konstatoval Jan Pejša.

Skvělé utkání odehráli v krajském přeboru i mladší dorostenci, když porazili Kutnou Horu 4:0. „Předvedli jsme dobrý výkon. V šancích soupeře nás podržel brankář Matěj Lhota,“ hodnotil kladenský trenér Marek Novobilský.

ČLD U19: SK Kladno – FK Admira Praha 1:0 (0:0)

Sestava: Ševce - Truhlář, Kácl, Bokša, Novák - Kalina, Fajka - Veselý (84. Hoffmann), Duda, Došek (73. Kraček) – Janega

Branka: Došek

ČLD U17: SK Kladno – FK Admira Praha 0:3 (0:0)

Sestava: Vojtíšek – Kopta (80. Hůla), Požár, Novobilský, Hrudka – Halaj (46. Klein), Zoubek, Maxant (60. Janát), Mucha, Procházka (75. Faltus) - Eška

KPSD: SK Kladno U18 – Sparta Kutná Hora 8:1 (4:0)

Sestava: Kralovič - Faltus, Novobilský, Rottner, Justra (61. Halaj) - Mysliveček, Hrudka (46. Kopta) - Fedorovych, Eška (46. Mucha), Hoffmann - Klein (46. Procházka)

Branky: Mucha 3x, Novobilský, Mysliveček, Hoffmann, Fedorovych, Klein

KPMD: SK Kladno U16 - Sparta Kutná Hora 4:0 (2:0)

Sestava: Lhota - Svoboda, Abrham, Hůla, Rekl – Janát, Randýsek, Havel- Feřtek, Palán - Tunka

Opakovaně střídali: Novobilský, Mezera, Přerovský

Branky: Abrham, Feřtek, Mezera, Pešout (vlastní)

V žákovských kategoriích bodoval pouze tým U12

Hrají nejvyšší žákovskou ligu a měří se s těmi nejlepšími týmy. Tentokrát jeli starší žáci do patnácti let na hřiště Slavie Praha. Bohužel fotbalisté SK Kladno schytali debakl 0:9. „Je to pro nás krutý výsledek, ale vzhledem k naivitě při bránění standardních situací, zasloužený,“ shrnul Jaroslav Hamouz, trenér Kladna.

Lepší výsledek přivezli ze Slavie starší žáci do čtrnácti let. Prohráli sice 1:5, přesto našel trenér Josef Procházka i pozitivum. „Přestože jsme většinu času hráli bez míče, kluci nesložili zbraně a bojovali do poslední minuty.“

V České lize mladší žáků nastoupilo Kladno v Roudnici nad Labem. Mužstvo U13 prohrálo 1:5 a trenér Pavel Drsek byl hodně nespokojený. „Naše zakončení bylo velmi špatné a na můj vkus jsme soupeři dovolili až moc gólů. Máme ohromné výkyvy ve výkonech a je na čem pracovat.“

Lepší utkání sehráli v Roudnici nad Labem fotbalisté do dvanácti let. První třetina utkání byla nahoru dolů a skončila 4:4. V té druhé hosté zlomili zápas na svou stranu a dovedli ho k vítězství 12:6. „Musím celý tým pochválit a věřím, že v dobrých výkonech budeme pokračovat,“ přeje si kladenský trenér Michal Zachariáš.

ČLŽ U15: SK Slavia Praha - SK Kladno 9:0 (2:0)

Sestava: Nohava – Komín, Šindler (64. Novobilský), Šťastný, Sikora (74. Assar) - Jílek, Šiktanc (64. Přerovský), Drechsel (74. Justra), Polák (74. Peroutka), Valach (52. Novák) – Kučera (52. Mezera)

ČLŽ U14 - SK Slavia Praha – SK Kladno 5:1 (2:0)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Fitko, Polcar (Kyjanka), Kalík (41. Martinovský) – Chvalník, Antonov, Kubík (64. Ježek), David, Hájek – Pešek

Branka: Kubík

ČLŽ U13: SK Roudnice nad Labem – SK Kladno 5:1

Sestava: Drsek- Kantor, Vejvoda, Pleiner, Evan, Zachariáš, Černý, Linc, Melka, Svoboda, Lisec, Volkov, Macháček, Táborský

Branka: Svoboda

ČLŽ U12: SK Kladno – SK Roudnice nad Labem 6:12

Sestava: Vávra – Doležal – Kučera, Rindoš, Brzybohatý – Soukup, Kalinová, Dvořák, Poloček, Hlava – Kadlík, Iliáš

Branky: 4x Hlava, 3x Kadlík, 2x Kalinová, Soukup, Iliáš, Brzybohatý

Petr MAŇKOŠ