Náročný program zvládli fotbaloví starší dorostenci SK Kladno skvěle. Ve druhém anglickém týdnu za sebou získali čtyři body a probojovali se do středu tabulky České ligy dorostu. Mladší dorostenci zvítězili ve stejném programu v jednom utkání. Starší žáci prohráli v Plzni a mladší v Českých Budějovicích.

Skvělou jarní formu si drží starší dorostenci SK. V anglickém týdnu nejprve remizovali s Petřínem Plzeň 2:2 a poté porazili Cidlinu 3:1. Toto vítězstvím je posunulo přesně do středu tabulky na desáté místo a dalo jim jistotu záchrany soutěže již pět kol před koncem. To se v Kladně pár let jiným týmům nedařilo. „Vyhrát jsme měli už s Plzni. Bohužel jsme o výhru přišli díky profesorskému fotbalu a neproměňování šancí. S Cidlinou jsme měli zápas pod kontrolou, ale opět triviálními chybami jsme si ho zkomplikovali,“ krotil nadšení kladenský trenér Jan Pejša.

Naopak výsledkově se na jaře trápí mladší dorost, ten s Petřínem prohrál 1:3. Chuť si spravil s Cidlinou, když slavil vítězství 3:2 po otočce z 0:2. „S Plzní jsme byli fotbalovější, ale soupeř nás přehrál důrazem. S Cidlinou se nám vůbec nepovedl vstup do utkání a po čtyřech minutách jsme prohrávali o dvě branky. Kluci to ale dokázali solidní hrou otočit a zaslouženě vyhráli,“ řekl Jan Procházka, trenér Kladna.

V krajském přeboru prohrál starší dorost s Brandýsem nad Labem 1:3. „Z naší strany šlo o nepovedené utkání a soupeř vyhrál zaslouženě,“ zlobil se Jan Pejša. Mladší dorostenci vyhráli nad stejným soupeřem 6:1 a drží první místo v tabulce.

Žáci tentokrát bez bodu

Po vítězství nad Spartou Praha jeli starší žáci SK Kladno do patnácti let na hřiště Viktorie Plzeň. Ve vyrovnaném utkání prohráli 0:4. „Je to pro nás až krutý výsledek. Odehráli jsme celkem dobré utkání, ale udělali velké individuální chyby. Naopak několik našich šancí jsme neproměnili. Jednou jsme šli sami na brankáře a jednou trefili tyčku,“ smutnil kladenský trenér Josef Procházka.

Stejným výsledkem 0:4 prohráli v Plzni i starší žáci SK Kladno do čtrnácti let. O výsledku rozhodli vždy úvodní minuty obou poločasů. „Potvrdili jsme zlepšující se výkony, ale v některých činnostech stále zaostáváme. Naopak jsme se soupeři vyrovnali v bojovnosti a nasazení,“ řekl Radek Hlavsa, trenér Kladna.

Na hřišti jasného lídra tabulky Českých Budějovic nastoupili mladší žáci SK a prohráli vysoko 2:24. „Výsledek odpovídá stavu na hřišti. Paradoxně i s tolika obdrženými brankami byli našimi nejlepšími hráči oba brankáři,“ hodnotil kladenský trenér Josef Kučera.

Na hřišti Českých Budějovic prohráli i fotbalisté Kladna do dvanácti let. Na Jihočechy nestačili 1:13. „Úvod nebyl špatný, ale pak se postupem času ukázala sila našeho soupeře,“ uznal Roman Pavlíček, trenér Kladna.

15.5. ČLD U19: SK Kladno - SK Petřín Plzeň 2:2 (2:1)

Sestava: Kralovič - Novobilský, Fajka, Liška, Hoffmann - Kalina, Hanuščík - Měchura (84. Fedorovych), Rous, Došek – Eška (64. Janega)

Branky: Eška, Došek

19.5. ČLD U19: SK Kladno - RMSK Cidlina 3:1 (1:0)

Sestava: Vajshajtl - Novobilský (70. Procházka), Fajka, Liška, Hoffmann - Kalina, Hanuščík - Měchura (46. Novák), Janega (78. Mucha), Rous - Eška (87. Fedorovych)

Branky: Hanuščík, Janega, Liška

15.5. ČLD U17: SK Kladno - SK Petřín Plzeň 1:3 (0:2)

Sestava: Hejkal - Hůla, Požár, Kučera, Abrham (57. Kejzlar) - Kopta, Janát, Maxant, Mucha, Procházka (88. Svoboda) – Feřtek (70. Komín)

Branka: vlastní

19.5. ČLD U17: SK Kladno- RMSK Cidlina 3:2 (2:2)

Sestava: Lhota - Hůla, Požár, Kučera, Kopta (77. Abrham) – Procházka (46. Svoboda), Maxant, Mucha, Kejzlar, Komín – Feřtek (90. Palán)

Branky: Kučera, Hůla, Feřtek

KPSD: SK Kladno B - FK Brandýs - Boleslav 1:3 (1:1)

Sestava: Kralovič - Fedorovych, Abrham, Rottner, Svoboda - Palán (69. Novobilský), Kolka (40. Vlčkov), Novák V. (46. Drechsel), Haluza - Klein, Feřtek (46. Tunka)

Branka: Kolka

KPMD: SK Kladno B – FK Brandýs – Boleslav 6:1 (0:0)

Sestava: Nohava (70. Novák J.) – Přerovský (58. Soukup), Novobilský, Sikora, Sychevskyi (78. Assar) - Novák, Šťastný, Drechsel (76. Polák), Peroutka - Valach, Burle

Branky: Novák, Šťastný, Burle, Valach, Polák, Peroutka

ČLŽ U15: FC Viktoria Plzeň – SK Kladno 4:0 (2:0)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Mestek, Antonov, David - Mariňák (61. Bacílek), Chvalník, Fitko, Protiva (78. Kalík), Polcar (52. Pešek) - Hájek (78. Troch)

ČLŽ U14: FC Viktoria Plzeň – SK Kladno 4:0 (2:0)

Sestava: Lhota (41. Jícha Jak.) – Pleiner, Vejvoda, Hauge, Evan – Drsek (41. Macháček) Zachariáš, Jícha Jan, Linc (54. Lidický), Jupa (62.Volkov) – Kantor (70. Paur)

ČLŽ U13: SK Dynamo České Budějovice – SK Kladno 24:2

Sestava: Doležal, Šnábl – Kučera, Lukáč, Dudáček, Kadlík, Dvořák, Soukup, Antonov, Ciniburg, Kalinová, Poloček, Zemek, Brzybohatý

Branky: Kučera, Soukup

ČLŽ U12: SK Dynamo České Budějovice – SK Kladno 13:1

Sestava: Verner - Koloušek, Phalek, Skolil, Hlinovský - Spal, Suchý, Steckovič, Machač, Zajíček - Chadima, Dia

Branka: Steckovič

Petr MANKOŠ