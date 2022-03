Mladší dorostenci do sedmnácti let své domácí utkání proti Petřínu Plzeň nezvládli a prohráli 0:3. „Prvních dvacet minut jsme byli lepší, ale to bylo vše. Bohužel pak převzal iniciativu soupeř a udával tempo hry,“ hodnotil kladenský trenér Jan Pejša.

První jarní vítězství si připsali borci do osmnácti let, když v krajském přeboru porazili Kunice 3:1. Domácí fotbalisté byli po celé utkání lepším týmem a po zásluze zvítězili. „Jsme rádi, že jsme po delší době předvedli trošku solidní výkon a napravili nepovedený výkon z minulého týdne,“ řekl Jan Pejša.

Vítězství 4:3 si proti Kunicím připsalo mužstvo do šestnácti let. Nejmladší dorostenci podali dobrý výkon ale jen v prvním poločase, po kterém vedli 3:0. „Místo toho, abychom hráli stejně, tak jsme se uspokojili s výsledkem. Navíc jsme po našich chybách dovolili soupeři skórovat,“ hodnotil trenér Marek Novobilský.

ČLD U19: SK Kladno - SK Petřín Plzeň 1:0 (0:0)

Sestava: Ševce - Truhlář, Kácl, Bokša, Novák - Blažek, Rottner, Kalina, Fedorišin (84. Justra) - Chlumský, Frühauf (56. Došek)

Branka: Blažek

ČLD U17: SK Kladno - Petřín Plzeň 0:3 (0:2)

Sestava: Vajshajtl (46. Tunka) - Faltus (32. Davídek), Rottner, Chochola, Hoffmann - Zoubek, Hanuščík (83.Kolka), Pavlíček, Pospíšil, Došek (46. Vosyka), Eška (69. Haluza)

KPSD: SK Kladno B – TJ Kunice 3:1 (2:1)

Sestava: Tunka - Rottner, Fajka, Chochola, Hoffmann - Zoubek, Hanuščík - Justra, Maxant, Došek - Eška (80.Pavlíček)

Branky: Došek, Eška, Justra

KPMD: SK Kladno B - TJ Kunice 4:2 (3:0)

Sestava: Vojtíšek – Kolka, Randýsek, Pavlíček, Faltus - Haluza, Novobilský, Pospíšil, Vosyka - Havel, Davídek

Branky: Havel 2x, Haluza, Pavlíček

První jarní utkání odehráli mladší žáci. V České lize vyhráli na hřišti Vyšehradu vysoko 10:2, když začali aktivně a brzy vedli 2:0. Po domácím snížení trochu znervózněli, ale brzy se oklepali a svého soupeře přehrávali. „Výsledek mohl být ještě vyšší, ale několik šancí jsme zahodili. Soupeře jsme přehráli ve všech aspektech hry,“ těšilo trenéra Josefa Procházku.

Jako na houpačce vypadalo první jarní utkání mladších žáků do dvanácti let na hřišti Vyšehradu. Nejprve prohrávali 0:1, pak vedli 2:1, aby po domácím vyrovnání nakonec vyhráli 3:2. „Do utkání jsme vstoupili nervózně a nedostali se do tempa. Postupně jsme se zlepšili a zaslouženě vyhráli,“ hodnotil kladenský trenér Michal Zachariáš.

ČLŽ U13: FK Slavoj Vyšehrad - SK Kladno 2:10

Sestava: Koloušek - Polcar, Pešek, Kubík, Bacílek, Jemelka, Hauge, Šmolík, David, Chvalník, Fitko, Kalík.

Branky: Chvalník 4x, Fitko 2x, Jemelka 2x, Pešek, Polcar

ČLŽ U12: FK Slavoj Vyšehrad – SK Kladno 2:3

Sestava: Drsek - Vejvoda, Táborský, Háž, Pleiner, Skála - Zachariáš, Melka, Svoboda, Kantor - Kubík, Paur, Macháček, Linc

Branky: Vejvoda, Svoboda, Linc

Petr MAŇKOŠ