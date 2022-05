Od první minuty utkání v České lize staršího dorostu mezi Motorletem Praha a SK Kladno bylo znát, že to bude boj o každý metr hřiště. I když šli hosté do vedení, domácím se podařilo ještě v prvním poločase vyrovnat. Ve druhé části utkání kladenští fotbalisté nevyužili dvě velké šance a domácí je potrestali, když dali na 2:1 a zápas dovedli do vítězného konce. „Jsme znovu bez bodu, ale ještě je jich na hřišti dvanáct a já věřím, že jich kluci získají co nejvíc,“ říká Radek Duda, trenér Kladna.