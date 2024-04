Starší dorost SK Kladno do devatenácti let se dostává do klidných vod tabulky druhé nejvyšší soutěže. Po vítězství na Admiře Praha 3:1 je na dvanáctém místě s náskokem dvanácti bodů na sestupové příčky. „Zasloužené vítězství našeho mužstva, zejména první poločas byl hodně povedený. Jedinou kaňkou na výkonu je zbytečná branka v závěru utkání,“ hodnotil kladenský trenér Jan Pejša.

Slabším výsledkovým obdobím prochází mladší dorost SK Kladno. Na hřišti Admiry vedl, ale nakonec prohrál 2:3. „Po slušném prvním poločase nám opět nevyšel začátek toho druhého. Bohužel už poněkolikáté nabídneme soupeři vedení, které pak těžko doháníme,“ lituje Jan Procházka, trenér Kladna.

V krajském přeboru prohrál starší dorost SK Kladno v Dolních Břežanech 0:3. Nutno podotknout, že starší dorost teď nastupují převážně hráči do šestnácti let, takže někteří hrají i proti o čtyři roky starším protihráčům. „Soupeř nás převyšoval v nasazení a bojovnosti. Je velká škoda, že nedokážeme proměňovat naše vyložené šance,“ řekl kladenský trenér Marek Novobilský.

Za mladší dorost SK Kladno v krajském přeboru nastupují zase i hráči mužstva U15. I oni bohužel odjeli z Dolních Břežan s porážkou 3:4. „Chtěl bych poděkovat mladším hráčům, že nám při souběhu všech dorostů přišli pomoc,“ děkoval Václav Feřtek, trenér Kladna.

Starší žáci oživili naději na záchranu

První jarní vítězství si připsali starší žáci do patnácti let. Na domácím hřišti porazili 3:1 hráče Bohemians Praha 1905. Připsali si tak dvanáctý bod do tabulky nejvyšší žákovské soutěže a oživili tak naději na přímou záchranu a možnosti vyhnout se baráži. Jistotu pro příští sezonu zaručuje třinácté místo, na které teď ztrácejí pět bodu. „V tomto zápase jsme získali zaslouženě tři body. Na tento výkon musíme navázat v dalších kolech. Pokud budeme hrát takto, tak na další body nebudeme čekat dlouho,“ přeje si kladenský trenér Josef Procházka

Vyrovnané utkání sehráli s Bohemians Praha 1905 i starší žáci SK Kladno do čtrnácti let. Bohužel ale prohráli 1:3. „Ukazatel zlepšení pro kluky je výsledek. Vždyť na podzim jsme od stejného soupeře dostali deset branek. Víme ale, že máme obrovský prostor pro zlepšení,“ řekl Vladimír Procházka, trenér Kladna.

Mladší žáci SK Kladno nastoupili na domácím hřišti proti Teplicím. Fotbalisté do třinácti let drželi se soupeřem vyrovnaný stav dvě třetiny, ale bohužel nezachytili vstup do té třetí a prohráli 8:13. „Mrzí nás neproměňování šancí a vstup do třetí třetiny. Jinak jsme předvedli dobrý výkon, na kterém se dá stavět,“ ví Michal Zachariáš, trenér Kladna.

Nejmladší žáci SK Kladno do dvanácti let sehráli s Teplicemi také vyrovnaný zápas, ale prohráli 4:6. „Bohužel jsme neproměnili herní převahu z druhé třetiny. O výsledku rozhodly dvě soupeřovi střely z větší vzdálenosti ve třetí třetině,“ litoval kladenský trenér Roman Pavlíček.

ČLD U19: FK Admira Praha - SK Kladno 1:3 (0:2)

Sestava: Vajshajtl - Novák, Fajka, Liška, Hoffmann - Kalina, Janega - Měchura (77. Haluza), Rous (83. Procházka), Došek (89. Shcheholiev) - Eška

Branky: Měchura, Eška, Došek

ČLD U17: FK Admira Praha – SK Kladno 3:2 (1:1)

Sestava: Hejkal – Hůla (46. Kučera), Požár, Kopta – Janát (71. Svoboda), Jílek, Kejzlar, Mucha (58. Maxant), Komín - Procházka, Feřtek (65. Abrham)

Branky: 2x Procházka

KPMD: SK Olympie Dolní Břežany – SK Kladno „B“ 3:0 (2:0)

Sestava: Kralovič - Fedorovych, Novobilský (89. Peroutka), Rottner, Rekl - Palán (61. Polák), Kolka, Šťastný (61. Sikora), Burle - Vlčkov (81. Drechsel), Klein

KPSD: SK Olympie Dolní Břežany - SK Kladno „B“ 5:4 (3:3)

Sestava: Novák J. ( 46. Nohava) - Sychevskyi (58. Assar), Novobilský, Šťastný, Bacílek (46. Pešek) – Novák (46. Táborský) M. Přerovský (66. Šturm), Polák, Sikora (70. Soukup), Peroutka (55. Fuchs) - Drechsel

Branky: 3x Drechsel, Novák M.

ČLŽ U15: SK Kladno - Bohemians Praha 1905 3:1 (2:1)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Antonov, Mestek, David - Frič, Chvalník, Protiva, Hájek, Polcar (64. Mariňák) - Fitko (80. Pešek)

Branky: 2x Fitko, Hájek

ČLŽ U14: SK Kladno - Bohemians Praha 1905 1:3 (1:2)

Sestava: Lhota (41. Jícha Jakub) - Paur (41. Blažek), Vejvoda, Háž, Pleiner - Kantor, Zachariáš, Jícha Jan - Volkov (41. Holý), Lidický, Linc (65. Drsek)

Branka: Jícha

ČLŽ U13: SK Kladno – FK Teplice 8:13

Sestava: Doležal, Šnábl – Kučera, Lukáč, Topolanský, Otcovský, Dudáček, Kadlík, Dvořák, Soukup, Antonov, Ciniburg, Svoboda, Rindoš, Poloček

Branky: 4x Lukáč, 2x Kučera, Otcovský, Kadlík

ČLŽ U12: SK Kladno – FK Teplice 4:6

Sestava: Rojt - Hosnedl, Koloušek, Skolil, Hlinovský - Hlava, Suchý, Spal, Machač, Ricci, Steckovič - Dia, Hunal

Branky: 2x Hlava, Dia, Steckovič

Petr MAŇKOŠ