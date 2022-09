Fotbalisté SK Kladno do devatenácti let sehráli zatím asi nejpovedenější poločas v letošní sezoně. Přesto v něm nedokázali svému soupeři Petřínu Plzeň vstřelit branku. „Obrana byla pevná, dařil se nám přechod do útoku i kombinace, bohužel to bylo bez vstřeleného gólu,“ litoval Radek Duda, trenér Kladna. Do vedení šli domácí z kraje druhé půle, ale hostům se povedlo rychle vyrovnat. „Pak jsme vypadli z tempa, a nakonec mohla vyhrát obě mužstva. Bod bereme,“ dodal Duda.

Mladší dorostenci do sedmnácti let vedli nad hráči Petřínem 1:0 po první půli. Přesto trenér Jan Pejša nebyl příliš spokojený. „Do utkání jsme vstoupili aktivně a po zásluze šli do vedení. Postupem času nás ale soupeř začal přehrávat,“ přiznal.

Dorostenci Plzně dokázali utkání otočit ve druhé půli a zvítězili 2:1. „Aktivitu jsme opět převzali dvacet minut před koncem, ale na rozdíl od soupeře jsme nedokázali potrestat jejich chyby,“ řekl Pejša. Po porážce ale nakonec našel i slova chvály. „Kluky musím pochválit za nasazení, ale musí si uvědomit, že většinou hrají proti o rok starším protihráčům, kteří jsou vyspělejší,“ uzavřel kouč.

Rozdílné zápasy sehráli dorostenci U18 a U16 proti fotbalistům Poděbrad. Starší dorostenci nezvládli a prohráli 1:2. „Bohužel šlo z naší strany o velmi nepovedené utkání. Nedařilo se nám fotbalově, a navíc chybělo i nasazení a pohyb,“ mrzelo Pejšu. Mladší dorostenci naopak rozdrtili Poděbrady 7:0. „První poločas byl vyrovnaný a rozhodly dva naše góly před přestávkou. Ve druhé půli už jsme soupeře přehrávali a dávali branky po hezkých akcích,“ hodnotil kladenský trenér Marek Novobilský.

ČLD U19: SK Kladno – SK Petřín Plzeň 1:1 (0:0)

Sestava: Ševce - Novák, Bokša, Fajka, Hoffmann – Kraček (65. Truhlář), Kalina, Kácl, Duda (75. Došek), Veselý - Chlumský

Branka: Bokša

ČLD U17: SK Kladno - SK Petřín Plzeň 1:2 (1:0)

Sestava: Kralovič - Hrudka, Kopta, Klein, Kejzlar - Požár (67. Novobilský), Zoubek - Eška (67. Kolka), Mucha, Halaj - Procházka

Branka: Procházka

KPSD: SK Kladno - FK Bohemia Poděbrady 1:2 (1:1)

Sestava: Fajfrlík - Faltus (46.Novobilský), Brabec, Rottner, Fedorovych - Hanuščík, Kolka - Haluza, Debroise (66. Pavlíček), Janega - Rous

Branka: Janega

KPMD: SK Kladno - FK Bohemia Poděbrady 7:0 (2:0)

Sestava: Lhota (41. Hejkal) - Bhaaddin Talai Al-Khewani, Abrham, Faltus, Bach – Janát, Rekl, Randýsek – Feřtek, Pavlíček - Havel

Branky: 2x Feřtek, Hůla, Janát, Svoboda, Randýsek, Novobilský

Čtrnáctka si připsala premiérové vítězství v nejvyšší soutěži

Těžkou sezonu mají před sebou starší žáci SK Kladno, kteří po úspěšné baráži hrají nejvyšší soutěž. Ti do patnácti let prohráli na hřišti Meteoru Praha 1:5. Domácí se prezentovali velmi důrazným a agresivním stylem fotbalu. „Dostali jsme velkou školu. Musíme se semknout a bojovat dál,“ burcuje tým trenér Jaroslav Hamouz.

Skvělý úvod měli na Meteoru Praha starší žáci do čtrnácti let, ve 27. minutě vedli již 4:1. Domácím se ale podařilo vstřelit gól těsně před přestávkou i těsně po ní. „Druhá půle už byla od nás nervózní. V utkání dvou rozdílných poločasů jsme se štěstím zvítězili,“ hodnotil Josef Procházka, trenér Kladna.

Vyrovnané utkání se špatným koncem sehráli mladší žáci do třinácti let na hřišti Karlových Varů. Dvě třetiny se soupeři přetahovali o to, kdo vyhraje. Šťastnější byli nakonec domácí, kteří zvítězili 6:4. „Rozhodla lepší koncovka soupeře. Abychom byli úspěšní, musíme se v příštích týdnech zlepšit ve všech činnostech s míčem,“ řekl Pavel Drsek, trenér Kladna.

Premiérový zápas v České lize mladších žáků mají za sebou fotbalisté SK do dvanácti let. Na hřišti v Karlových Varech sice brzy vedli, ale utkání nakonec prohráli 3:7. „I přes prohru bylo v naší hře hodně hezkých akcí, na kterých se dá stavět. Na druhou stranu nám utkání ukázalo spoustu nedostatků, na kterých musíme dál intenzivně pracovat,“ ví kladenský trenér Michal Zachariáš.

ČLŽ U15: FK Meteor - SK Kladno 5:1 (3:0)

Sestava: Nohava – Novotný (17. Novobilský), Kučera (70. Drechser), Komín, Sikora – Táborský (57. Mašl), Valach, Přerovský (57. Justra), Polák (50. Novák), Šťastný – Burle

Branka: Burle

ČLŽ U14: FK Meteor Praha VIII – SK Kladno 4:5 (2:4)

Sestava: Koloušek – Hauge, Polcar (41. Šmolík), Hájek, Kalík – Pešek, Chvalník, Kubík, Bacílek (41. Kyjanka) – Fitko (67. Ježek), Jemelka (56. David)

Branky: Fitko 2x, Jemelka, Kubík, vlastní.

ČLŽ U13: FC Slavia Karlovy Vary – SK Kladno 6:4

Sestava: Lhota, Jícha, Vejvoda, Volkov, Macháček, Svoboda, Černý, Pleiner, Táborský, Paur, Zachariáš, Drsek Kantor, Skála, Velka, Háž

Branky: 3x Macháček, Táborský

ČLŽ U12: FC Slavia Karlovy Vary – SK Kladno 7:3

Sestava: Vávra – Otcovský, Kučera, Svoboda, Dobrovolský – Soukup, Poloček, Zahradník, Brzybohatý, Dvořák – Kadlík, Janda, Kalinová

Branky: 2x Kadlík, Soukup

Petr MAŇKOŠ

