Půlmistři divize a blíže návratu mezi elitu. V posledním podzimním kole se starší žáci SK Kladna do patnácti let vyhoupli na první místo. Pomohlo jim k tomu vítězství nad Bráníkem 6:1. Starší dorost prohrál doma s Táborském na penalty 1:2, mladší prohrál 0:3. Mužstvo U18 vyhrálo vysoko 9:0 nad Pavlíkovem. Mladší žáci rozstříleli Junior Děčín 5:1 a 13:1.

SK Kladno 2019/20. Žáci U15 | Foto: SK Kladno

Velmi dobrý výkon podali fotbalisté SK Kladna do devatenácti let v zápase s Táborskem. Po celé utkání byli lepším týmem a vypracovali si i více brankových příležitostí. Do vedení se dostali až tři minuty před koncem krásnou střelou kapitána Donáta. Jenže na vítězství to nestačilo. Hostům se podařilo ještě vyrovnat z nepřehledné skrumáže před domácí brankou. „To byla zkouška na odolnost mého centrálního nervového systému, srdce mi na chvíli přestalo bít, ale to kladenské bije dál,“ hodnotil poslední minutu utkání Radek Duda. V penaltovém rozstřelu byli úspěšnější hosté a odvezli si dva body.