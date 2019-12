Starší žáci SK Kladno míří za postupem do nejvyšší soutěže

Čeká je ještě dlouhá cesta. Starší žáci SK Kladna se snaží o návrat do nejvyšší soutěže. V polovině sezony jsou hráči do patnácti let na prvním místě tabulky divize A. Vítěz soutěže má zaručenou baráž o Českou ligu, kterou by hráli fotbalisté do čtrnácti let. Těm se také daří výborně, přezimují na druhém místě.

SK Kladno 2019/20. Žáci U15 | Foto: SK Kladno

Minulou sezonu hráli Českou ligu starších žáků do čtrnácti let. Jenže v létě nezvládli baráž proti Vyšehradu a od léta hrají divizi. „Pořádně jsme nevěděli, co nás čeká,“ přiznává Jan Procházka, šéftrenér žáků SK Kladno. Již příprava ukázala, že by se kladenští fotbalisté měli prát o nejvyšší příčky. V samotné sezoně se ukázalo, že fotbalisté SK Kladna jsou ve všech utkání fotbalově lepším týmem. Jak říká trenér Procházka, nejtěžším soupeřem jsou pro kluky oni sami. „Potýkáme se sebevědomím hráčů, kdy si zbytečně nevěří, i když víme, že jsou na tom lépe než ostatní mužstva.“



Jeho mužstvo prohrálo v soutěži pouze dvě utkání a v tabulce má náskok jeden bod na druhé Tempo Praha. „Na jaře budeme kluky nutit do větší aktivity a hry bez míče. Dále se budeme snažit kluky nastavit tak, aby měli za každé situace na hřišti pozitivní myšlení. Pokud to kluci pochopí, tak věříme že budou v soutěži úspěšní," uzavírá Jan Procházka. Na druhém místě tabulky přezimují fotbalisté SK Kladna do čtrnácti let. „Umístění a výsledky musím hodnotit pozitivně," říká trenér Jaroslav Hamouz. I jeho mužstvo bylo to, které v zápasech udávalo tempo a styl hry. „Přesto naše výkony měly někdy kolísavou tendenci. V první půli jsme excelovali a po přestávce, jako by nastoupilo jiné mužstvo." Příčinu vidí trenér v koncentraci během utkání. „Jednoznačně na tom musíme pracovat. Stejně jako na kvalitě zakončení a důrazu v osobních soubojích," říká trenér. Petr MAŇKOŠ

