Skvělou formu předvádějí fotbaloví starší žáci SK Kladno. Po vítězství nad Bohemians Praha vyhráli tentokrát v Praze nad Football Academy 3:2. Se stejným soupeřem hráli i mladší žáci, výhru slavil tým U12. Dorosty doma prohrály s Hradcem Králové…

Žáci SK Kladno U15 2023 | Foto: SK Kladno

Proti těžkému soupeři neodehráli dorostenci SK Kladno špatný zápas. Proti Hradci Králové ale neuhlídali konec prvního a začátek druhého poločasu. A když neproměnili své vyložené šance, odjel soupeř s výhrou 2:0. „V některých fázích utkání jsme byli i lepším týmem, ale pokud chceme uspět proti tak kvalitnímu soupeři, musíme proměňovat vyložené šance, což se nestalo,“ mrzelo kladenského trenéra Jana Pejšu.

Mladší dorostenci SK prohráli po několikáté za sebou kvůli nevyrovnanému výkonu po celé utkání. S Hradcem Králové neudrželi poločasovou remízu 1:1 a prohráli 1:4. „Bohužel byl náš výkon opět nahoru dolů, jsme zbytečně nervózní a chybujeme. Musíme se z toho dostat něčím jednoduchým a věřit ve své síly,“ nabádá Jan Procházka, trenér Kladna.

V krajském přeboru hráli dorostenci SK v Říčanech. Starší remizovali 1:1 a mladší vyhráli 2:1. „Tentokrát nemůžu kluky pochválit za předvedenou hru, ale za vůli chtít zápas vyhrát, i když se nedaří,“ řekl Václav Feřtek, trenér mladšího dorostu.

Důležité vítězství pro žáky U15

Velmi důležité tři body přivezli starší žáci SK Kladno do patnácti let. Na hřišti posledního týmu tabulky Football Talent Academy vyhráli 3:2. Skóre se přelévalo jako na houpačce se skvělým koncem pro kladenské borce. „Šli jsme do vedení hned ve druhé minutě, a to nám paradoxně ublížilo. Mysleli jsme si, že to půjde samo a soupeř byl lepší. Ve druhé půli jsme ale po zásluze skóre otočili. Na výkon po přestávce musíme navázat v Jablonci,“ přeje si kladenský trenér Josef Procházka. Příští soupeř jeho týmu ze severu Čech je předposlední a případné vítězství Kladna by přiblížilo záchranu nejvyšší žákovské soutěže.

Starší žáci SK Kladno do čtrnácti let prohráli v Praze s Football Talent Academy 1:2. Kladenský trenér Vladimír Procházka byl s výkonem jeho svěřenců velmi nespokojený. „Pokud jsme mohli být v předešlých utkáních s předvedenými výkony poměrně spokojeni, tak dnes ne,“ řekl.

O den později než starší žáci hráli v Praze mladší žáci SK Kladno také proti Football Talent Academy. Fotbalisté do třinácti let prohráli 2:7. „Obraz hry byl celkem vyrovnaný, až na ten rozdíl, že hra byla vyrovnaná pouze po vápna obou branek. Na rozdíl od nás byl soupeř schopný si vytvářet šance a proměňovat je,“ hodnotil Michal Zachariáš, trenér Kladna.

Mladší žáci SK Kladno do dvanácti let vyrovnali skóre zápasů mezi oběma soupeři na 2:2, když v Praze vyhráli 7:1. Do utkání vstoupili skvěle a po první třetině vedli 5:0. Po celé utkání nepouštěli soupeře do šancí a jedinou soupeřovu branku si dali sami. „Kluci předvedli dobré individuální výkony a kontrolovali hru po celé utkání. Navíc nás těší sedm vstřelených branek na hřišti soupeře,“ řekl kladenský trenér Radek Hlavsa.

ČLD U19: SK Kladno – FC Hradec Králové 0:2 (0:1)

Sestava: Vajshajtl - Novák, Fajka, Liška, Hoffmann - Kalina, Janega - Měchura, Eška (65. Haluza), Došek (81. Shcheholiev) - Rous (86. Maxant)

ČLD U17: SK Kladno – FC Hradec Králové 1:4 (1:1)

Sestava: Lhota - Hůla (60. Komín), Požár (54. Janát), Abrham - Kopta, Jílek, Kejzlar, Mucha (68. Rekl), Maxant - Procházka, Feřtek

Branka: Maxant

KPSD: FK Říčany – SK Kladno „B“ 1:1 (1:1)

Sestava: Tunka - Svoboda, Novobilský, Rottner, Kučera (56. Novák) - Palán (66. Peroutka), Kolka, Šťastný, Fedorovych - Vlčkov (56. Burle) – Pospíšil

Branka: Šťastný

KPMD: FK Říčany – SK Kladno „B“ 1:2 (1:0)

Sestava: Nohava – Sychevskyi (46. Troch), Novobilský, Kučera, Mezera (46. Soukup) -Novák (46. Táborský), Polák (75. Assar), Drechsel (46. Přerovský), Peroutka (36. Fuchs) - Valach, Burle

Branky: Burle, Fuchs

ČLŽ U15: Football Talent Academy – SK Kladno 2:3 (2:1)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Mestek, Antonov, David - Kantor (58. Mariňák), Chvalník, Hájek (80. Fuchs), Protiva, Polcar (28. Pešek) - Fitko.

Branky: Chvalník, Hájek, Fitko

ČLŽ U14: Football Talent Academy – SK Kladno 2:1 (0:1)

Sestava: Jícha Jakub (41. Lhota) - Blažek, Vejvoda, Hauge, Háž (51. Paur) - Zachariáš, Kantor (51. Juppa), Jícha Jan - Pleiner (51. Macháček), Lidický (64. Volkov), Holý

Branka: Lidický

ČLŽ U13: Football Talent Academy – SK Kladno 7:2

Sestava: Šnábl, Doležal – Poloček, Otcovský, Kadlík, Soukup, Antonov, Blažek, Kučera, Lukáč, Dvořák, Svoboda, Rindoš

Branky: Kučera, Rindoš

ČLŽ U12: Football Talent Academy – SK Kladno 1:7

Sestava: Rojt – Hlinovský, Koloušek, Skolil, Svoboda, Hlava, Spal, Suchý, Dia, Pchalek, Chadima, Hunal

Branky: 2x Hlava, 2x Suchý, 2x Chadima, Dia

Petr MAŇKOŠ