Prohrávali už 1:3, ale nevzdali se a ukázali, že chtějí Českou ligu starších žáků zachránit. Fotbalisté SK Kladno do patnácti let vyhráli na Meteoru Praha 4:3 a kolo před koncem soutěže mají vše ve svých rukách. Dorosty mají za sebou další anglický týden. Starší si vedli skvěle a připsali si šest bodů, mladší tři. Mladší žáci prohráli v Liberci.

Dva pražské týmy čekaly o anglický týden dorosty SK Kladno. Devatenáctka nejprve vyhrála ve středu na hřišti Viktorie Žižkov 4:3 a poté v neděli doma porazila Motorlet 2:1. V obou utkáních museli kladenští fotbalisté otáčet nepříznivé skóre. Na Žižkově už prohrávali 1:3 a s Motorletem 0:1 po poločase. „V obou utkáních se nám podařil druhý poločas. Vždy do něj vstoupilo úplně jiné mužstvo, které známe tedy důrazné, agresivní, a hlavně s vůlí zvrátit nepříznivý vývoj zápasu,“ chválil kladenský trenér Jan Pejša.

Mladší dorostenci SK Kladno dokázali vyhrát pouze jedno utkání. Na Žižkově uspěli 5:1, ale doma padli s Motorletem 3:7. „Zápasy jako den a noc, na Žižkově jsme předvedli solidní výkon i předvedenou hru. Utkání s Motorletem bylo jako zlý sen,“ zlobil se Jan Procházka, trenér Kladna.

V krajském přeboru vyhrál starší dorost SK Kladno nad Spartakem Příbram jednoznačně 5:0. „Tentokrát šli naši kluci od samého začátku utkání za vítězstvím. Jen díky nepřesnosti v zakončení jsme se připravili o další branky,“ řekl Pejša.

Hráče Spartaku Příbram porazili i mladší dorostenci SK Kladno. Na domácím hřišti přehráli svého soupeře 4:1. „Kluky chci pochválit za zlepšenou hru oproti minulému utkání. Navíc se podařilo zapojit i kluky mladších ročníků,“ chválil kladenský trenér Václav Feřtek

ČLD U19: Viktorka Žižkov - SK Kladno 3:4 (2:1)

Sestava: Vajshajtl - Novák, Fajka, Liška, Hoffmann - Kalina (86. Kejzlar), Hanuščík - Měchura (76. Kolka), Janega, Rous - Eška (55. Novobilský)

Branky: 2x Janega, Liška, Kalina

ČLD U19: SK Kladno – SK Motorlet Praha 2:1 (0:1)

Sestava: Tunka - Novák, Fajka, Liška, Hoffmann - Kalina, Hanuščík - Měchura (81. Kolka), Rous, Došek (70. Haluza) - Eška (90. Klein)

Branky: Měchura, Hanuščík

_

ČLD U17: Viktorka Žižkov – SK Kladno 1:5 (0:4)

Sestava: Lhota – Hůla (72. Kopta), Požár, Abrham - Janát, Jílek (72. Svoboda), Kejzlar, Mucha, Maxant (62. Komín) – Feřtek (77. Palán), Procházka

Branka: Feřtek 4x, Procházka

ČLD U17: SK Kladno – SK Motorlet Praha 3:7 (2:4)

Sestava: Hejkal (62. Lhota) – Hůla (46. Kopta), Požár, Abrham - Maxant, Mucha, Kejzlar, Janát (55. Jílek), Komín (46. Kučera) – Feřtek (85. Palán), Procházka

Branky: Feřtek, Mucha (pk.), Procházka

_

KPSD: SK Kladno U18 – SK Spartak Příbram 5:0 (3:0)

Sestava: Kralovič - Fedorovych, Novobilský, Rottner, Kopta (73. Novobilský Marek) - Kolka (73. Drechsel), Hanuščík (46. Maxant) - Vlčkov, Rous (46. Palán), Haluza (73. Burle) - Klein

Branky: 2x Haluza, 2x Klein, Hanuščík

_

KPMD: SK Kladno U16 - SK Spartak Příbram 4:1 (3:0)

Sestava: Nohava – Sychevskyi (65. Soukup), Kučera, Novobilský, Řekl - Novák, Drechsel, Burle (69. Kalík), Peroutka (46. Fuchs) – Přerovský (54. Troch), Al-Khewani (23. Valach)

Branky: 2x Novák, Al-Khewani, Burle

_

Starší žáci míří za záchranou nejvyšší soutěže

Ukázali kladenské srdce, a že se budou prát do poslední minuty. Starší žáci SK Kladno do patnácti let prohrávali na hřišti Meteoru Praha už 1:3, ale nevzdali se a skóre otočili na konečných 4:3. Tímto vítězstvím se posunuli na jedenácté místo tabulky o bod před svého soupeře a o bod i před svého posledního soka v této sezoně - Mladou Boleslav. „Je to pro nás velmi cenné vítězství. I když to s námi už vypadalo bledě, kluci to nezabalili a předvedli sílu týmu,“ byl rád Josef Procházka, trenér Kladna.

Poslední a velmi důležité utkání sehrají starší žáci SK Kladno v neděli na stadionu Františka Kloze od 10:00. Z nejvyšší soutěže nesestupuje nikdo přímo, ale poslední tři mužstva jdou do baráže s vítězi tří divizí.

Starší žáci SK Kladno do čtrnácti let prohráli na Meteoru Praha 0:4. „Soupeř nás jednoznačně přehrál důrazem a nasazením, vyhrál zaslouženě,“ konstatoval kladenský trenér Vladimír Procházka.

Krutou porážku 1:19 si přivezli mladší žáci SK Kladno do třinácti let ze hřiště Liberce.

Na hřišti pod Ještědem prohráli i mladší žáci SK Kladno do dvanácti let. Na třetí tým tabulky nestačili 1:8. „I proti kvalitnímu soupeři jsme se nebáli kombinovat a vytvářeli jsme si zajímavé šance. Přestože výsledek vypadá jednoznačně, tak jsme odehráli herně povedené utkání,“ řekl Radek Hlavsa, trenér Kladna.

ČLŽ U15: FK Meteor Praha VIII – SK Kladno 3:4 (2:1)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Mestek, Antonov, David (53. Bacílek) - Mariňák, Chvalník, Protiva, Fitko, Pešek - Polcar (80. Kantor)

Branky: Mestek 2x, Pešek, Polcar

ČLŽ U14: FK Meteor Praha VIII - SK Kladno 4:0 (2:0)

Sestava: Lhota - Pleiner, Vejvoda, Hauge, Evan- Blažek (50. Drsek), Jícha Jan, Linc, Macháček (41. Kantor)- Svoboda, Lidický

ČLŽ U13: FC Slovan Liberec – SK Kladno 19:1

Sestava: Šnábl – Kučera, Lukáč, Kadlík, Dvořák, Soukup, Antonov, Ciniburg, Poloček, Zemek, Otcovský, Topolanský

Branka: Soukup

ČLŽ U12: FC Slovan Liberec – SK Kladno 8:1

Sestava: Verner – Skolil, Koloušek, Hlinovský, Hosnedl, Chadima, Macháč, Hlavsa, Dia, Zajíček, Pelc, Hlava

Branka: Skolil

Petr MAŇKOŠ