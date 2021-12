FOTO: Starší žáci SK Kladno přezimují v čele tabulky

Hráli skvěle a po zásluze vedou tabulku. Starší žáci SK Kladno do patnácti let přezimují v čele tabulky divize A. Pokud by byli první i na konci sezony, vybojovali by baráž o nejvyšší žákovskou ligu, kterou by hráli fotbalisté do čtrnácti let. Ti jsou v půlce soutěže na šestém místě.

SK Kladno, mládež U15 | Foto: SK Kladno

V polovině soutěže divize A jsou starší žáci SK Kladno do patnácti let v čele tabulky. Podzimní část zakončili s osmadvaceti body, když prohráli pouze jedno utkání s druhým Tempem Praha, na který mají náskok dva body. „Kluci se prezentovali náročným a útočným fotbalem, který po nich chceme,“ hodnotí bývalý skvělý prvoligový fotbalista a teď už také trenér Jan Procházka. Jeho slova potvrzuje šedesát jedna vstřelených branek, například druhé Tempo jich dalo o patnáct méně. „Kluky musím pochválit za přístup, na druhou stranu je pořád spousta věcí, které je potřeba se učit. Hlavní, co mě mrzí, je málo těžkých utkání v soutěži,“ uzavírá Procházka. FOTO: Dorost SK rozdrtil Švermov i Hostouň, žáci ovládli podzim! Starší žáci do čtrnácti let jsou ve své soutěži v polovině sezony na šestém místě tabulky. „Hráči si museli velmi rychle zvyknout na přechod z malého na velké fotbalové hřiště., což jim z počátku dělalo velké potíže,“ říká kouč Jaroslav Hamouz. Rychlý přechod z fotbalu 7+1, který se hraje na polovinu hřiště, na klasický 10+1 byl zaviněn vynecháním jarní části sezony kvůli covidovým opatřením. Herní návyky hráčů se však postupně zlepšovaly a týmu se začalo dařit, jak herně, tak výsledkově. „Bohužel nás výrazně limituje úzký kádr, přesto se pokusíme zaútočit na čtvrté místo v tabulce,“ přeje si Hamouz. Na čtvrté Táborsko ztrácí Kladno tři body. O mladší žáky je zájem v ligových klubech Sezonu začali skvěle mladší žáci do třinácti let. V prvních šesti utkáních předváděli pohledný fotbal. Poté přišel herní útlum, aby na konci pozimní části sezony hráli opět dobře. „Ze začátku sezony jsme byli vždy výrazně lepším týmem, než soupeř. Když se nám poté herně tolik nedařilo, tak jsme zase předvedli příkladnou bojovnost a nasazení,“ chválí trenér Josef Procházka. Dobrou práci trenérů a celého týmu dokazuje i zájem ligových týmů o několik hráčů. Přechod z přípravkové kategorie do České ligy mladších žáků mají za sebou hráči do dvanácti let. Podle kouče Michala Zachariáše, dalšího ex-ligisty v trenérských službách klubu, se s tím vyrovnali průměrně. "Ve vyrovnaných utkáních nás bohužel nejvíce srážely individuální chyby a neproměňování šancí,“ hodnotí trenér Michal Zachariáš. Spolu s trenérem Romanem Pavlíčkem vědí, na čem musí nadále pracovat. „Musíme zlepšit pohyb a občas vystoupit z komfortní zóny a makat pro tým,“ shodují se trenéři. Petr MAŇKOŠ FOTO: Kladnu patří po podzimu třetí místo, mrzí jen velký odstup od čela tabulky