Senzační vítězství zaznamenali starší žáci SK Kladno. Fotbalisté do patnácti let porazili nejslavnější český klub Spartu Praha 2:0. Bodovali tak v šestém utkání v řadě a ukazují, že se o záchranu nejvyšší soutěže ještě poperou. Dorosty mají za sebou anglický týden v Plzni a Pardubicích…

SK Kladno - AC Sparta Praha - ilustrační foto | Foto: Bohumil Kučera

Ani v jednom utkání herně nepropadli, přesto mají starší dorostenci SK Kladno ze dvou zápasů pouze bod. Nejprve remizovali minulou středu v Plzni 1:1 a o víkendu prohráli v Pardubicích 0:2. „Výkon byl v Plzni slabší, přesto jsme dokázali vyrovnat a získat bod. V Pardubicích jsme byli herně lepší, ale neproměnili jsme šest vyložených šancí a zbytečně prohráli,“ smutnil kladenský trenér Jan Pejša.

Mladší dorostenci SK Kladno obě utkáni prohráli o jednu branku. Z Plzně si přivezli porážku 1:2 a z Pardubic 4:5. „Oba dva velmi podobné zápasy se stejným koncem. Trápí nás neproměňování velkých šancí a velice laciné branky bohužel dostáváme,“ shrnul Jan Procházka, trenér Kladna.

V krajském přeboru narazili dorostenci SK Kladno na Benešov. Starší prohráli s jasným lídrem tabulky 1:3. „Zasloužená výhra hráčů Benešova. Celý zápas byli lepší a jen v samém závěru jsme jim jejich cestu za výhrou trochu zkomplikovali,“ uznal Jan Pejša.

Stejným výsledkem skončilo také utkání mladších dorostenců. Na hřišti se však hrálo vyrovnaně, ale opět s výsledkem 3:1 pro Benešov. „Oba týmy se snažily hrát kombinační fotbal. My jsme soupeři dva góly darovali a naše šance naopak neproměnili,“ hodnotil kladenský trenér Marek Novobilský.

Senzační vítězství nad Spartou!

Bojují o přímou záchranu České ligy starších žáků. Fotbalisté SK Kladno do patnácti let neprohráli po šesté v řadě, a navíc porazili na domácím hřišti Spartu Praha 2:0. V utkání drželi hosté více míč na svých kopačkách, ale domácím se povedly dva protiútoky a dokázali zvítězit. „Zápas moc fotbalové krásy nenabídl. Je to pro nás velmi cenná výhra. Kluci si dokázali, že se dá hrát s každým,“ řekl kladenský trenér Josef Procházka.

Zajímavé utkání sehráli se Spartou Praha i starší žáci SK Kladno do čtrnácti let. Pražane byli ale v utkání lepší a zvítězili 4:1. „Podali jsme velmi slušný herní výkon. Soupeř byl ale lepší v předfinální a finální fázi řešení útočných akcí,“ hodnotil Vladimír Procházka, trenér Kladna.

Těžká utkání odehráli mladší žáci SK Kladno proti Pardubicím. Tamní akademie sdružuje velké fotbalové talenty, což potvrdili i na Kladně. Fotbalisté do třinácti let s nimi prohráli vysoko 3:13. „Musím naše hráče pochválit za snahu hrát až do poslední minuty. Škoda že jsme poslední třetinu dostali sedm branek, ale stál proti nám jeden z nejlepší týmů v republice,“ řekl kladenský trenér Michal Zachariáš.

Mladší žáci do dvanácti let prohráli s Pardubicemi 1:12, když dostali v poslední třetině utkání také sedm branek. „Pokud si proti tak kvalitnímu soupeři prvních pět branek vstřelíme v podstatě sami, nemůžeme uhrát lepší výsledek. Snad jsme si smůlu vybrali do konce sezony,“ doufá Radek Hlavsa, trenér Kladna.

8.5. ČLD U19: Viktoria Plzeň - SK Kladno 1:1 (1:0)

Sestava: Kralovič - Novák, Fajka, Liška, Hoffmann - Kalina, Hanuščík - Měchura (89. Shcheholiev), Rous (81. Kejzlar), Došek - Eška (73. Fedorovych)

Branka: Hanuščík

12.5. ČLD U19: FK Pardubice „B“ - SK Kladno 2:0 (2:0)

Sestava: Vajshajtl - Novobilský (74. Fedorovych), Fajka, Liška, Rous - Kalina, Hanuščík - Měchura, Kejzlar (84. Procházka), Došek (85. Maxant) - Eška

8.5. ČLD U17: Viktoria Plzeň „B“ – SK Kladno 2:1 (0:0)

Sestava: Lhota - Hůla, Požár, Kejzlar, Kučera – Janát (87. Abrham), Maxant, Jílek (87. Komín), Mucha, Procházka – Feřtek (46. Kopta)

Branka: Mucha

12.5. ČLD U17: FK Pardubice „B“ - SK Kladno 5:4 (2:2)

Sestava: Lhota – Hůla (69. Kejzlar), Požár, Kučera, Abrham - Procházka, Maxant, Mucha, Janát, Kopta (52. Komín) – Feřtek (69. Měchura)

Branky: Janát, Feřtek, Maxant, Procházka

KPSD: SK Kladno „B“ - FK Benešov 1:3 (0:2)

Sestava: Tunka - Fedorovych, Novobilský, Rottner, Mezera - Kolka, Vlčkov - Palán, Kralovič, Haluza - Vajshajtl (74. Novobilský)

Branka: Vajshajtl

KPMD: SK Kladno „B“ - FK Benešov 1:3 (0:1)

Sestava: Nohava - Polcar, Novobilský, Komín, Sychevskyi - Novák, Přerovský (46. Drechsel), Šťastný, Peroutka (78. Mezera) - Burle - Valach

Branka: Peroutka

ČLŽ U15: SK Kladno – AC Sparta Praha 2:0 (1:0)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Antonov, Mestek, David - Mariňák (73. Frič), Chvalník, Protiva, Fitko (79. Bacílek), Polcar (58. Pešek) - Hájek (75. Hauge)

Branky: Hájek, Fitko

ČLŽ U14: SK Kladno - AC Sparta Praha 1:4 (0:3)

Sestava: Jícha Jakub (41. Lhota) - Skála (41. Pleiner), Hauge (63. Juppa), Háž, Evan (54. Paur) - Blažek (54. Melka), Vejvoda, Zachariáš (63. Drsek), Volkov (41. Macháček) - Jícha Jan, Kantor

Branka: Vejvoda

ČLŽ U13: SK Kladno – FK Pardubice 3:13

Sestava: Šnábl – Otcovský, Dudáček, Kadlík, Zemek, Antonov, Ciniburg, Dvořák, Topolanský, Kalinová, Rindoš, Lukáč, Kučera, Dudáček

Branky: Kadlík, Kučera, Antonov

ČLŽ U12: SK Kladno – FK Pardubice 1:12

Sestava: Rojt, Verner – Suchý, Hlinovský, Hlavsa, Spal, Hunal, Dia, Skolil, Steckovič, Ricci, Macháč, Pchalek, Zajíček

Branka: Suchý

Petr MAŇKOŠ