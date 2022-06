Starší žáci SK Kladno vybojovali baráž o nejvyšší soutěž!

Parádní jízdu předvádějí v celé sezoně fotbalisté SK Kladno do patnácti let. Dvě kola před koncem soutěže si zajistili vítězství v Divizi A. Navíc to znamená, že vybojovali baráž o nejvyšší soutěž, kterou budou hrát hráči U14. Bohužel zápas na hřišti Táborska nezvládli starší dorostenci, když prohráli 0:5. Ty naopak čeká ve dvou závěrečných kolech tvrdý boj o setrvání v České lize staršího dorostu…

Starší žáci SK Kladno do 15 let. | Foto: SK Kladno