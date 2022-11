V České lize staršího dorostu odehráli fotbalisté SK Kladno poslední podzimní utkání doma proti Meteoru Praha. Začali dobře a brzy vedli 1:0. Jenže hosté stav ve druhé půli otočili a odvezli si vítězství 2:1. „Bohužel jsme začali dělat chybu za chybou a hosté zaslouženě vyhráli. Nás celý podzim trápí zakončení. Chybí nám typický střelec, ale i vůle tlačit se do zakončení,“ lituje Radek Duda, trenér Kladna. Jeho svěřenci mají po podzimní části sezóny šestnáct bodů a jsou na osmnáctém místě ligové tabulky. Opět je tak čeká jarní boj o záchranu.

Mladší dorostenci sehráli s Meteorem Praha kvalitní utkání, které skončilo 1:1. „K vidění bylo spousty útočných akcí, chlapských soubojů a samozřejmě emocí, které k tomu patří. Musíme kluky pochválit, jak duel proti fyzicky vyspělejšímu soupeři zvládli,“ byl spokojený kladenský trenér Jan Pejša. Mladší dorostenci přezimují na čtrnáctém místě tabulky.

Na závěr podzimní části sezony čekalo dorostence SK v krajském přeboru derby se Lhotou. Starší dorostenci vyhráli na domácím hřišti 3:0. „Po dlouhé době dobře zvládnuté utkání. Od první minuty jsme byli dominantním mužstvem a soupeře prakticky nepustili do žádné šance,“ hodnotil Jan Pejša.

Mladší dorostenci SK Kladno porazili Lhotu 6:1, i když prohrávali 0:1. „Kluci zabojovali a výsledek otočili. Musím je pochválit za kompaktní výkon ve všech řadách,“ chválil Marek Novobilský, trenér Kladna.

ČLD U19: SK Kladno – FK Meteor Praha VIII 1:2 (1:0)

Sestava: Ševce - Justra, Chochola (62. Janega), Kácl, Novák - Kraček (46.Hoffmann), Fajka, Bokša, Duda, Truhlář – Chlumský (52. Došek)

Branky: Truhlář

KPSD: SK Kladno „B“ - SK Lhota 3:0 (2:0)

Sestava: Tunka - Debroise, Novobilský (46. Požár), Kos (46. Kopta), Kejzlar - Zoubek (46. Mucha), Hanuščík - Janega (75. Kolka), Rous, Fedorovych - Chlumský (46. Pavlíček)

Branky: Fedorovych, Chlumský, Rous

ČLD U17: SK Kladno : FK Meteor Praha VIII 1:1 (1:1)

Sestava: Kralovič - Požár, Kopta, Kos, Novobilský - Zoubek, Hrudka - Halaj, Mucha (68.Maxant), Procházka - Klein (58.Kejzlar)

Branky: Halaj

KPMD: SK Kladno „B“ - SK Lhota 6:1 (3:1)

Sestava: Vojtíšek (41. Hejkal) - Svoboda, Kolka, Abrham, Rekl – Haluza, Maxant, Janát, Randýsek- Hůla – Havel

Opakovaně střídali: Palán, Davídek, Bach, Sobotka, Feřtek, Bhaaddin Talal Al-Khewani

Branky: 2x Janát, 2x Feřtek, Maxant, Sobotka

Tři body trefil Kafka a Kladno při zaváhání lídra zase žije nadějí

Starší žáci trápili Teplice

Podzimní část sezony v nejvyšší soutěži mají za sebou starší žáci. Jejich výkony šly v průběhu podzimu nahoru. V posledním kole prohráli v Teplicích 1:3. „Výkon byl dobrý, bohužel utkání se rozhodují v pokutovém území,“ řekl Jaroslav Hamouz, trenér Kladna.

Solidní výkon v Teplicích předvedli i starší žáci do čtrnácti let, přesto prohráli 2:3. „Bohužel jsme se nevyvarovali chyb, které nás stály bodový zisk,“ smutnil trenér Josef Procházka.

Tvrdé střetnutí sehráli na hřišti ve Střešovicích mladší žáci SK do třinácti let. Domácí rozhodli o svém vítězství 6:2 především ve druhé třetině, kdy vstřelili tři góly během čtyř minut. „S tvrdostí soupeře jsme se těžko vyrovnávali. Začali jsme hrát až v poslední třetině, ale na lepší výsledek jsme měli špatné zakončení,“ litoval Pavel Drsek, trenér Kladna.

Mladší žáci do dvanácti let vyhráli ve Střešovicích 5:3. „Herně nám to moc nešlo, k vítězství nás dovedla bojovnost a houževnatost mužstva,“ hodnotil kladenský trenér Josef Kučera.

ČLŽ U15: FK Teplice – SK Kladno 3:1 (1:0)

Sestava: Nohava - Šťastný (70. Přerovský), Kučera, Komín (74. Novobilský) Sikora – Valach (46. Drechsel), Šiktanc, Šindler, Polák (70. Novák), Jílek - Burle

Branky: Burle

ČLŽ U14: FK Teplice – SK Kladno 3:2 (1:1)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Fitko, Polcar, Kalík – Pešek (70. Jemelka), Antonov, Chvalník, Bacílek (51. Kubík) – David, Hájek

Branky: 2x David

ČLŽ U13: SK Střešovice 1911 – SK Kladno 6:2

Sestava: Jícha – Drsek, Melka, Skála, Macháček, Volkov, Vejvoda, Černý, Táborský, Háž, Zachariáš, Pleiner, Paur, Svoboda, Linc

Branky: Vejvoda, Svoboda

ČLŽ U12: SK Střešovice 1911 – SK Kladno 3:5

Sestava: Vávra - Otcovský, Kučera, Kalinová, Lukáč, Svoboda, Antonov, Poloček, Topolanský, Soukup, Brzybohatý, Dvořák, Zahradník, Di Stefano, Killian

Branky: 2x Soukup, Poloček, Zahradník, Antonov

Petr MAŇKOŠ