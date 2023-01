Vladislav Trejbal svoje švermovské svěřence bránil, protože k utkání se dostavilo pouze devět hráčů a z toho dva ze starší přípravky a jeden dokonce z přípravky mladší. "Od poloviny utkání jsme po nevolnosti jednoho z hráčů museli dohrávat pouze v sedmi v poli, ale to nijak nesnižuje pěkný kombinační výkon hostujících hráčů z Brandýska," řekl Trejbal, podle něhož se jeho tým těší na další utkání, ve kterém se snad uzdraví ostatní hráči.

Dorost Kladna přehrál Velkou Dobrou. Co říkal výkonu nový kouč?

Miroslav Ciniburg z Brandýska byl rád, že se jeho borcům vstup do turnaje povedl. "Domácí byli oslabeni, my naopak téměř všichni, což se na hře projevilo. Ještě jednou děkuji Baníku za možnost zahrát si na parádním terénu a také my se těšíme na dalšího soupeře," napsal Ciniburg.