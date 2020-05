Pozdeňský Slavoj začal s lehkým tréninkem a pokud se nenaskytne jiná možnost, zahraje si první letošní utkání v sobotu 11. července, kdy v rámci poutě vyzvou Spartu Řevničov. Jak řekl sekretář klubu Oldřich Štěpánek, přátelský zápas s týmem z Rakovnicka nahradí tradiční jednodenní pozdeňské poháry A týmu a starých gard. "Ale vzhledem k situaci nevíme, jak to bude za měsíc, dva vypadat," podotkl.

Stejně jako ostatní kluby, tak i černucká Viktorie během dlouhé pauzy zapracovala na hřišti, jehož povrch nepatřil mezi nejlepší. Teď je trávník i díky zakoupenému kultivátoru k nepoznání.

"Máme to krásné. Je mnohem kvalitnější než v minulosti," pochvaloval si předseda klubu Jiří Tymich s tím, že k prvnímu oficiálnímu tréninku se dostavilo dvanáct natěšených hráčů. Co se týká zápasové praxe, ve hře je možné přípravné utkání a také turnaj v malém fotbalu, jenž měl loni koncem června velký úspěch. Na hřiště v Černuci na jaře přibylo také zábradlí, které odděluje diváky nejhojněji vyhledávané místo od hrací plochy.

V úterý a ve čtvrtek trénují Lidice. "Klukům to scházelo. Už nechtějí být pořád doma s partnerkami a myslím, že to platilo i obráceně," usmíval se trenér Jaroslav Topka a přiznal, že je také natěšený.

"Každou chvíli jsem jezdil z Kladna do Lidic s vnoučaty na kole podívat se, jak to na stadionu vypadá. Trávník je opravdu nádherný," řekl a přiznal, že se mu ozývají soupeři s nabídkou přípravného zápasu. "Nechceme to uspěchat. Nikam nepospícháme. Počkáme ještě dva týdny, a když se bude situace vyvíjet k dobrému, tak si zahrajeme," uvedl.

Slovan Kladno měl na prvním tréninku čtrnáct hráčů, kteří s velkou chutí otestovali luxusní trávník. "Pauza byla znát. Občas jsme si šlápli na balon," se smíchem prozradil stoper Václav Kulhánek Pokud se nevyskytne nějaká komplikace, chtěli by odehrát do konce jara dvě tři přípravná utkání.

ANKETA DENÍKU: ČEŠI V POHYBU

Kvůli mezinárodní situaci letošní prázdniny strávíme převážně v Česku. Deník se rozhodl zjistit, jak chcete letošní dovolenou strávit právě vy a vaši blízcí. Do speciální ankety se zapojily již stovky čtenářů. Zúčastněte se také a pomozte nám zjistit, jak bude léto v Česku vypadat. Stačí do 20. května 2020 vyplnit anonymní formulář, který najdete na adrese www.cesivpohybu.cz.