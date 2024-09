Skvěle zvládli svůj další anglický týden fotbaloví starší dorostenci SK Kladno. Na domácím hřišti porazili 3:1 Ústí nad Labem a 2:1 rezervu Českých Budějovic. Mladší dorostenci uspěli pouze s Ústím. Starší žáci U15 naopak Severočechy prohráli 1:2 a U14 remizovali 1:1. Mladší žáci do třinácti let vyhráli 8:6 na hřišti Bohemians Praha 1905 a U12 prohráli 4:9.

Minulý týden ve středu nastoupili starší dorostenci SK na domácím hřišti proti Ústí nad Labem. Tradičně vyrovnané utkání mezi těmito účastníky druhé nejvyšší dorostenecké ligy vyznělo 3:1 pro domácí. „Bojovným výkonem a nasazením šli kluci za vítězstvím, které po dlouhé době potřebovali,“ radoval se kladenský trenér Jan Procházka.

V neděli pak jeho svěřenci opět na domácím hřišti porazili 2:1 České Budějovice. „Kluci navázali na středeční výkon hlavně co se týče nasazení a bojovnosti,“ byl rád Procházka. Starší dorostenci se díky šesti bodům posunuli na desáté místo tabulky.

Ve stejném dvojutkání uspěli mladší dorostenci SK pouze proti Ústí nad Labem- 4:1. „Hrálo se hodně otevřeně se spoustou šancí na obou stranách. Přesto, že se nám podařilo strhnout utkání na naši stranu až v závěru, je naše vítězství zasloužené,“ hodnotil Jan Pejša, trenér Kladna.

Ve druhém duelu nestačili mladší dorostenci na České Budějovice a prohráli 1:2. „Narazili jsme na velmi kvalitního soupeře, ale při počtu našich šancí šlo uhrát víc. Soupeř byl ale efektivnější v zakončení, přesto se naši kluci nemají za co stydět,“ dodal Pejša.

V krajském přeboru přivítali dorostenci SK Kladno hráče Benátek nad Jizerou. Starší vyhráli 1:0, ale mladší prohráli 2:4. „U staršího dorostu šlo o vydřené vítězství. Naše mladé mužstvo si dokázalo poradit s fyzicky zdatnějším soupeřem. Mladší dorostenci byli herně lepší než soupeř, ale na fyzicky vyspělého soupeře to nestačilo,“ viděl Pejša.

Duel starší žáků do patnácti let mezi SK Kladno a Ústí nad Labem rozhodly dvě krásné střely z dálky. Bohužel obě byly do kladenské sítě a určily konečný výsledek 1:2. „Soupeř měl dva nadstandardní hráče a oba vstřelili branku. Zejména u kapitána Cimpla je nominace do reprezentace U15 víc než zasloužená. Remíza by byla asi zasloužená, ale bohužel musíme pracovat i nadále na všech aspektech hry,“ hodnotil Vladimír Procházka, trenér Kladna.

Starší žáci do čtrnácti let remizovali s Ústí nad Labem 1:1. „V prvním poločase jsme byli lepším týmem, bohužel jsme si nechali brzy vyrovnat. Po přestávce zase byli mírně lepší hosté, kteří trefili v poslední minutě břevno,“ konstatoval kladenský trenér Josef Procházka.

Mladší žáci SK Kladno nastoupili hřišti Bohemians Praha. Fotbalisté do třinácti let zvítězili 8:6 a mladší prohráli 4:9. „Chtěl bych kluky pochválit za skvělý týmový výkon. Spojilo se nasazení a bojovnost hráčů v poli se skvělými zákroky brankáře Vernera,“ chválil Filip Dejčmar, trenér SK Kladno U13.

18.9.

ČLD U19: SK Kladno – FK Viagem Ústí nad Labem 3:1 (1:0)

Branky: Mucha, Procházka, Bouček (pk.)

Sestava: Kralovič - Abrham, Požár, Benedikt, Hůla – Janát (90. Eška), Kejzlar, Bouček (90.Novobilský), Mucha (72. Maxant) - Procházka (79. Feřtek)

22.9.

ČLD U19: SK Kladno – SK Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0)

Branky: Mucha, Janát

Sestava: Tunka - Abrham, Požár, Benedikt, Hůla – Janát (84. Jílek), Kejzlar, Bouček (90. Novobilský), Mucha (78. Maxant) - Procházka (84. Feřtek)

18.9.

ČLD U17: SK Kladno – FK Viagem Ústí nad Labem 4:1 (1:0)

Branky: Burle 2x, Jílek, Novák

Sestava: Koloušek - Šmolík, Kučera, Novobilský Marek (80. Chlapec), Komín - Drechsel (80. Polcar), Polák (60. Protiva) - Hájek (63. Novák), Jilek, Pešek (46. David) – Burle

KPSD: SK Kladno U18 - SK Benátky nad Jizerou 1:0 (0:0)

Branka: Feřtek

Sestava: Tunka - Mezera, Kopta, Novobilský, Sychevskyi - Polcar, Chlapec (77. Šťastný) - Pešek, Palán, Peroutka - Feřtek (84. Mariňák)

KPMD: SK Kladno U16 - SK Benátky nad Jizerou 2:4 (2:2)

Branky: Antonov, Šťastný

Sestava: Nohava - Kalík (46. Fuchs), Antonov, Šťastný, Sychevskyi (46. Mezera) - Mariňák, Bacílek, Záruba, Troch - Jemelka, Přerovský (46. Vašta)

22.9.

ČLD U17: SK Kladno – SK Dynamo České Budějovice 1:2 (0:0)

Branka: Jílek

Sestava: Koloušek - Šmolík, Kučera, Komín, Novotný - Drechsel, Protiva (59. Chlapec) - Hájek (59. Novál), Jílek, David (59. Polák) - Burle (85. Polcar)

ČLŽ U15: SK Kladno - FK Ústí nad Labem 1:2 (0:0)

Branka: 52. Kantor

Sestava: Jícha Jakub - Hauge, Kantor, Vejvoda, Sýkora - Hruška (65. Vavřínek), Jícha Jan, Linc (69. Zachariáš) - Kadlík (65. Paur), Lidický (58. Svoboda), Holý

ČLŽ U14: SK Kladno - FK Ústí nad Labem 1:1 (1:1)

Branka: Topolanský

Sestava: Vávra - Otcovský (51. Kalinová), Antonov, Rindoš, Brzybohatý (51. Ciniburg) - Lukáč (57. Kučera), Zemek, Dudáček (41. Soukup), Poloček (57. Vlček), Blažek - Topolanský (41. Dvořák).

ČLŽ U13: Bohemians Praha – SK Kladno 6:8

Branky: 2x Steckovič, 2x Dia, Macháč, Ricci, vlastní, Hosnedl

Sestava: Verner – Hosnedl, Seidl, Suchý, Macháč, Koloušek, Spal, Pchalek, Skolil, Hunal, Ricci, Rojt, Pelc, Dia, Svoboda, Steckovič

ČLŽ U12: Bohemians Praha - SK Kladno 9:4

Branky: Hruška, Kravčík, Novotný, Roll

Sestava: Kieryk - Fajka, Saska, Kučera, Dolejš, Volf, Pomahač, Kolka, Hruška, Kravčík, Novotný, Ipser, Vicenec, Košč, Roll

Petr MAŇKOŠ