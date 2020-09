Nabuzeni domácí výhrou nad Slavií Praha odjížděli fotbalisté SK Kladno do devatenácti let do Plzně. Na hřišti Petřínu ale výkon nezopakovali a prohráli 1:4. „Domácí vyhráli zcela po zásluze,“ uznal nerad Radek Duda, trenér Kladna. Jeho tým bude mít možnost získat další body v České lize staršího dorostu v neděli na domácím hřišti proti Fotbalové akademii Příbram.

ČLD U19 - SK Petřín Plzeň – SK Kladno 4:1 (0:0)

Branky: 61. Krpálek

Sestava: Cimrman - Vaňous (79. Veiner), Tyban, Kolářský, Veselý D. (63. Klvaň) - Blažek (46. Fedorišin), Zábranský, Slabý, Rottner (63. Veselý V.), Krpálek - Chvojka (75. Halaj)

Jednoznačné vítězství 7:0 si připsali hráči SK Kladno do patnácti let proti SKP České Budějovice. Od první minuty bylo na hřišti vidět, které mužstvo si jde jednoznačně pro tři body. Po pěkných fotbalových akcích nastříleli domácí soupeři pět branek do poločasu. Do druhé půle poslal trenér Jan Procházka do akce sedm nových hráčů, a ti přidali ještě dvě branky. „Zápas nám ukázal, že kluci jsou schopni předvádět hezký fotbal. Mohlo by jim to zvednout sebevědomí do dalších utkání. Jsme rádi, že se do akce dostali všichni hráči,“ hodnotil Procházka.

Ještě o pět branek více nastříleli stejnému soupeři fotbalisté SK Kladno do čtrnácti let. Hosté dokázali domácím vzdorovat pouze na začátku utkání a byl z toho vysoký výsledek 12:2. „Tentokrát musím kluky pochválit za útočnou fázi hry, do které se zapojoval celý tým,“ řekl Václav Feřtek, trenér Kladna.

ČDŽ U15 - SK Kladno – SKP České Budějovice 7:0 (5:0)

Branky: 7., 29., 64. Hamouz, 14. Požár, 16. Haluza, 33., 42. Eška

Sestava: Vojtíšek (41. Tunka) – Egrmaier (48.Řehoř M.), Faltus, Chochola, Požár(48.Řehoř L.) – Pavlíček (41.Zoubek), Hamouz, Pospíšil, Kozubek (41.Randýsek) - Eška(48.Beneš), Haluza(41.Kůsa)

ČDŽ U14: SK Kladno – SKP České Budějovice 12:2 (6:2)

Branky: 4. Kolísek, 5. Pavlík, 16., 48. Jílek, 30. Kolísek, 34. Feřtek, 37. Hůla, 45., 54., 66., 77. Halaj, 76. Chvapil

Sestava: Hejkal - Procházka, Kopta, Chvapil, Kejzlar – Hůla (45. Janát), Jílek, Halaj, Kolísek – Feřtek (65. Mucha), Pavlík(60. Hašek)

Tradičního soupeře z Neratovic přivítali hráči SK Kladno do třinácti let. V České lize mladších žáků si připsali cenné vítězství 6:3. Zápas to nebyl vůbec jednoduchý a skóre se často přelévalo z jedné strany na druhou. „Jsme rádi, že jsme tento vyrovnaný zápas výsledkově překlopili na naši stranu. Nebylo to jen silou vůle, ale i větší fotbalovostí v rozhodujících momentech,“ byl potěšen kladenský trenér Josef Kučera.

Zatím stoprocentní jsou v České lize mladších žáků do dvanácti let fotbalisté SK Kladno. Třetí vítězství v řadě si připsali proti soupeři z Neratovic, když zvítězili 9:4. Domácím pomohlo, že šli hned v úvodu utkání do vedení. „Dvě třetiny jsme byli lepším týmem a po zásluze vyhráli,“ hodnotil Josef Procházka, trenér domácích.

ČLŽ U13 - SK Kladno – Fotbal Neratovice – Byškovice 6:3

Branky: 2x Burle, Mašl, Kučera Jos., Valach, Kraus

Sestava: Nohava – Kučera, Burle, Kraus, Novobilský, Přerovský, Justra, Šťastný, Valach, Polák, Mašl, Průša, Drechsel, Procházka

ČLŽ U12 - SK Kladno – Fotbal Neratovice – Byškovice 9:4

Branky: Tyburec 3x, Kyjanka 2x, Fitko, Chvalník, Ježek

Sestava: Koloušek – Polcar, Hájek, Pešek, Kubík, Hauge, Chvalník, Fitko, Ježek, Kalík, Tyburec, Kyjanka, Antonov, David, Mazár, Placatka.