Budou to těžké prověrky pro divizní tým Kladna, do jeho přípravy se zatím nezapojili zkušení borci Šíma (další vážné zranění - zlomená čelist), Jeslínek (zraněný úpon) a Čížek (narození dcery). Ti nebyli ani na soustředění. Naopak do týmu přišla jedna výrazná posila Jaroslav Kafka z Velvar a nastoupilo několik hráčů z dorostu a vedou si slibně. Hlavně útočník Rottner, jenž dal ve třech zápasech pět branek.