Středočeskému fotbalovému výběru do 13 let se uplynulá sezna povedla. Výbornými výkjony se probojoval z dlouhodobé soutěže až do finále mezikrajské soutěže a v něm obsadil ve Velkých Losinách třetí místo. Vyhrál Pardubický kraj, druhý byl kraj Zlínský.

Velké Losiny v historii zažily ukrutné chvíle, kdy se zde konaky čarodějnické procesy, dnes je to malebné místo na severní Moravě, kam se sjely čtyři nejlepší kraje z České republiky, které daly dohromady silné výběry doů 13 let (U13).

Trenéry Středočeského výběru byli Jan Kočí (FK Mladá Boleslav) a Milan Jůza (Fotbal Talent Academy - F.T.A.) a ti sázeli i zejména na hráče Mladé Boleslavi a Neratovic-Byškovic. Silné zastoupení měl i klub F.T.A. specializující se na východu mládeže, dva borci dorazili také z příbramské líhně.

V úvodním zápase ale družstvo prohrálo s Pardubickým krajem 2:5. „Prohra sice vypadá jasně, ale rozdíl ve výkonu tam nebyl. Spíš naši kluci neproměňovali šance, zatímco soupeř ano,“ mínil supervisor výpravy a zároveň šéftrenér mládeže SKFS Milan Kormaník.

V duelu třetí místo s Prahou už Středočeši pálili přesně a vyhráli po divokém průběhu 7:5.

Finále se nakonec stalo kořistí Pardubického kraje, byť herně vypadal nejlépe ze všech výběr Zlínského kraje. „Ti byli skutečně výkonnostně odskočení a hráli moc dobře, ale fotbal se počítá na góly a těch dali Pardubičáci víc,“ komentoval Milan Kormaník.

Doplnil, že úspěch středočeského výběru je o to cennější, že soutěž je dlouhodobá a všechny české a moravské hraje bojují pouze o čtyři vstupenky do závěrečného klání. „V téhle kategorii jsme měli poslední dobou hladovější období, tak se snad zase blýská na lepší časy. Celkově mezikrajská soutěž slouží FAČR k tomu, aby neunikl žádný velký talent. Kdo v téhle kategorii zaujme, má šanci dostat se už do reprezentačního celku do 15 let,“ vysvětlil Milan Kormaník.

Sestava reprezentantů Středočeského kraje U13:

David Liška, Mateja Živanovič (oba 1.FK Příbram), Yaroslav Mozgan, Jakub Popelka, Viktor Vaněček, Stas Plechiy, Tomáš Roller (všichni FK MB), Miloš Čáp, Jan Tyml, Ondřej Stejskal, Adam Střelka (F.T.A.), Šimon Zloský, Marek Laška, Tadeáš Lajn, Tomáš Zuskin, Matěj Zajac (všichni Neratovice-Byškovice).