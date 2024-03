O soutěž výš hrající Hředle konečně přivítaly navrátilce z marodky Slámu s Bechnerem a oba se hned trefili do černého. V první půli však domácí jen koukali, jak jim smečenská vozba dává jeden pohlavek za druhým.

Bylo to 2:4 a teprve po pauze favorit zabral a třemi zásahy skóre otočil.

Už se zdálo, že je po Smečnu, jenže pátý celek tabulky okresního přeboru Kladenska má dlouhodobě silné mužstvo, a i když musel nastoupit bez velkých opor Vožeha a Valty, ještě jednou vyrovnal. Teprve další zásahy Bechnera a Čudy konečně daly Hředlím víc klidu, i když outsider kousal do konce a ještě skóre kosmeticky upravil.

I.A třída: Situace béček je vážná, nikoliv však zoufalá

„Před začátkem soutěže máme velké problémy s hrou dozadu. Inkasovat šest branek je varující,“ byl si vědom nedostatků hředelský kouč Jan Sklenář. Byl aspoň rád za návrat Slámy s Bechnerem, ale tuší, že kondice oběma bude nějakou dobu scházet. „A co dovolí jejich zdravotní stav. Jestli chceme mít nějakou naději v jarní části soutěže, musí být naše výkony zcela odlišné jak herně, tak v celkovém zaujetí pro zápas,“ dodal Jan Sklenář.

Hostující Jiří Vápeník se vrátil na jatka, a tak pro něj porážka není ničím, co by ho mělo vykolejit. Ve fotbale však prohrávat nechce. „Tuhle prohru beru, chyběly nám základní stavební kameny hry, tedy stoper Vožeh a tvůrce hry Valta. A Balíka jsem vrátil dopředu, protože má taková čísla, že ho dál nechci vzadu nechávat. Horší je, že mám k dispozici dost úzký kádr, to by nás mohlo na jaře limitovat,“ bojí se trochu.

FK Hředle – Sokol Smečno 8:6 (2:4). Branky: Čuda 2, Sedláček, A. Vitner, Sláma, Mrázek, Bechner, Malecký – V. Bažo 3, P. Bažo, Mucha, Najman.