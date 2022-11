III. třída A

90. let fotbalu v AFK Tuchlovice. Šimon ProcházkaZdroj: Deník/ Rudolf MuzikaStejně jako v okresním přeboru byl i ve třetí třídě A nejlepší střelec dlouho jednoznačný. Nakonec to tak není, protože tuchlovického Šimona Procházku dosprintoval v posledních dvou kolech jedenácti zásahy Jindřich Faktor z béčka Hřebče. O Faktorovi byla řeč už v kapitole krajský přebor, protože odchovanec pražské Sparty hrává i za áčko. To samé platí o Šimonu Procházkovi. O obou zároveň platí, že by asi žádali v prvním mužstvu větší minutáž. Jenže ve Hřebči je obrovská konkurence (Novák, Lukič), v Tuchlovicích koneckonců také (Jaroš, Baratynskyy).

Byť nasbíral i pět žlutých a jednu červenou kartu, je vítězem minisouboje zatím Šimon Procházka. Oproti Faktorovi dotáhl svůj tým už v úvodu na první místo tabulky a tam ho drží. Pochopitelně ne sám, protože Tuchlovice B mají skvělé mužstvo.

Velké uznání zaslouží ještě další dva kanonýři, bratronický Roman Mošnička a Radek Rác ze Slovanu Kladno. Oba velmi zkušení borci se blíží dvacítce přesných tref. Mimo desítku nejlepších pak musíme zmínit Matouše Hrubého. Góly dal sice tenhle borec Slovanu jen čtyři, ale v patnácti letech hrál jen pár zápasů. Talent je tady ovšem zřejmý, koneckonců Matoušův táta Vlastimil kopal i za Kladno a roky byl oporou Velké Dobré, stejně tak starší Matoušovi bráchové Jan a David.

1. Šimon Procházka AFK Tuchlovice 23

2. Jindřich Faktor SK Hřebeč 23

3. Roman Mošnička AFK Bratronice 19

4. Radek Rác Slovan Kladno 18

5. Milan Svítek SK Hřebeč 11

6. Michal Čečetka SK Buštěhrad 9

7. Miroslav Bureš SK Kamenné Žehrovice 9

8. Adam Kníže AFK Bratronice 9

9. Lukáš Rus Baník Stochov 8

10. Jakub Červenka AFK Tuchlovice 7