Doksům pár důležitých mužů pořád nehraje, kromě střelce Nesládka ani Havelka a do akce nemohl ani Černý, který je terapeutem hokejové Sparty a musel na zápas do Liberce. Nicméně hosté si z toho nic nedělali, během úvodní čtvrthodinky nasázeli tři branky a zápas rozhodli.

Pod prášky obětavě hrající Balík nacentroval na Dlouhého a ten má střeleckou formu jako hrom – 0:1. Pak obral Reitera o míč Fišer, zvýšil a než se domácí nedechli, ukličkoval je Galbavý a zavěsil potřetí. A to se ještě Zlata v úniku trochu zalekl zezadu se blížícího Reitera a koncovku pokazil.

„Reiter se snažil budit hrůzu, je to ostrý chlap, bohužel po přestávce začal dělat ostré fauly,“ mrzelo kouče Doks Martina Škváru. Po Reiterově zákroku loktem do obličeje brzy po pauze musel do nemocnice v Berouně hodně krvácející Fišer a čekalo ho půlhodinové šití. Reiter ještě vyvázl se žlutou kartou, jenže po dalším zákroku na Zlatu musel pod sprchy.

To už prohrával Chlumec 1:3, když správě Reiter snížil z penalty za zákrok Čampulky. Po červené kartě si však Dokesští v pohodě zápas hlídali a měli řadu šancí z brejků. Gól už nedali, což je mrzet nemuselo. „Na to, kolik nám chybí hráčů a že jsme od soupeře slyšeli, ať tam ani nejezdíme, tak jsme dominovali tak, jak jsem venku ještě snad ani neviděl. Bohužel mě štvou další zranění, kromě Fišera kulhal i Pepa Galbavý a pod prášky obětavě nastoupil Míra Balík,“ doplnil Martin Škvára a speciálně pochválil krajního beka Jakuba Pešičku, jemuž zápas prý dokonale sedl.

Chlumec – Doksy 1:3 (0:3). Branky: 53. Reiter (PK) - 6. Dlouhý, 12. Fišer, 14. Galbavý. Rozhodčí: Chovanec. Diváků: 100.