Poprvé v historii vyhráli fotbalisté Baníku Švermov fotbalovou Ligu starých pánů Kladenska, když v posledním duelu uhrál s druhými Tuchlovicemi remízu a pak zvládl penaltový rozstřel. Už tak nemůže být dostižen.

V Tuchlovicích se hrálo vyrovnané utkání, do něhož šly oba celky ve slušných sestavách, a tak se bylo docela na co dívat. Bohužel totéž neplatilo o ostatních stadionech, protože hrálo se ještě v Rynholci, kde nastoupila Sparta, ale Slovan Kladno ani Družec nedaly dohromady tým a do Tuřan resp. Stochova nedorazily.

Je otázkou, kam se kdysi respektovaná soutěž bude ubírat. Hráči nad 40 let jsou dnes potřeba spíš při klasických mistrovských zápasech, kde často hrají i padesátníci a starší hráči. Mezi starými pány v poslední době skončila řada mužstev, ať to byly Rozdělov, Kročehlavy, Libušín, v zimě pak Slaný a Velvary. Zbytek podle pohledu na výsledky minulého kola má náladu na páteční podvečerní fotbal jen občas a to je pro pořádaní soutěže docela luxus.

Necháme se překvapit, zda soutěž bude pokračovat a v jakém počtu mužstev a jejich kvalitě.

Výsledky: Rynholec - Sparta 0:2 (0:1, Šifta, Cipra), Tuřany - Slovan 1:0 kontumačně, Stochov - Družec 1:0 kontumačně, Tuchlovice - Švermov 2:2, na penalty 2:3 (1:1, Vaigl, Vyskočil - Frič, Mencl).

Tabulka Ligy starých pánů KladenskaZdroj: LSP Kladno