Švermov přivítá v taháku okresu Buštěhrad

Že by se hrálo o postup do fotbalové I. B třídy už v podzimní části okresního přeboru? To přece jen ještě ne, ale sobotní utkání ve Švermově už může dost napovědět. Na hřiště vedoucího týmu tabulky okresního přeboru přijíždí druhý Buštěhrad. Začátek je ve 14:30 a zápas řídí rozhodčí Martin Leška.

Sokol Lidice - Baník Švermov 3:4 pk, OP Kladno, 7. 9. 2019 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera