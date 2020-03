Jak vás napadlo pomáhat takhle starším a co na to kluci, nejmladší a nejstarší generace k sobě občas mají až příliš daleko?

Domluvili jsme se s trenéry. Klukům jsme sice dali nějaké individuální tréninky, ale jinak prakticky nemají co dělat. Prakticky všichni to okamžitě vzali za své. Teď chodí po Kladně i Švermově a zhruba deset lidí už máme na trvalé nákupy. Kluci vylepují i letáčky s nabídkou pomoci. Občas i tam, kam nesmí, třeba na autobusovou zastávku, ale snad nám to někdo promine.

Co rodiče, neměli obavy?

Nesetkal jsem se s tím.

Kluci chodí po bytech v teplákových soupravách klubu, proč tohle?

Pro starší lidi je to určitá záruka toho, že nejsou žádnými podvodníky, ale že patří k našemu klubu. Na první nákup s kluky chodí také trenéři.

Nákupy prý platí klub a teprve při předávce zboží inkasujete peníze?

Je to tak. Uvolnili jsme na to klubové peníze, takže kluci nejprve nakoupí a až při předání nákupu jim lidé zaplatí. Vše je bezkontaktní, mezi dveřmi.

Jak velký zájem o službu mezi staršími lidmi je?

Jsme na začátku, ale zájem je jasný. Deseti lidem už kluci nakupují nastálo a vypadá to tak, že budou i poté, co skončí krize. Proč v tom nepokračovat a nějakým způsobem nepomoci?

Jste na kluky pyšný?

Jsem, jsou skvělí. Víte, četl jsem k tomu nějaké diskuse na sociálních sítích a docela podepisuji, co tam leckdo píše o neziskovkách, které jsme roky platili. Kde jsou teď, když jej jich potřeba? My si také bereme veřejné peníze na východu mládeže, ale snažíme se to také nějak splácet. A když teď nemůžeme výchovou na hřišti nebo v kabině, snažíme se pomoci jak to jde a jak umíme.

Ale fotbal vám chybí, ne?

Strašně moc. Už se nemůžeme dočkat, až se začne hrát. Má to ale i pozitiva. Udělali jsme perfektně hřiště, travou nám zarostou i jindy rozbahněná vápna. Všichni teď budou mít hezká hřiště.

Pokud budete chtít využít tuto pomoc Baníku Švermov, neváhejte jeho členy kontaktovat na telefonní číslo 734 126 555, nebo facebooku (stránky ftbl77).