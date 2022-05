Nápad uspořádat benefiční koncert pro válkou sužovanou Ukrajinu vznikl v mé restauraci Sport – Kuklík ve Švermově. Nebudeme si nalhávat, ruská propaganda je kvalitní a ne vždy jsou debaty hostů modro-žluté. Proto byl krásný moment, když přišel šéf švermovských fotbalistů David Nedvěd s Robertem Štochlem v nočních hodinách do hospody a povídají: „Honzo, uděláme koncert na čarodějnice a peníze pošleme na pomoc na Ukrajině!“

Dali jsme si pivo a základy byly založeny. Navrhl jsem poslat peníze Lékařům bez hranic. Jednak je to důvěryhodná organizace a můj šéf, Honza Chyba, ze společnosti Skyxs, se v lékařích angažuje. Vezli jsme již na Ukrajinu humanitární pomoc a osobně jsem řídil dodávku na hranice s Ukrajinou. Velmi mile mne překvapilo, kolik lidi je ochotno věnovat čas a vydat se s plnou dodávkou pomoci na dalekou cestu a doufat, že ty spacáky a léky pomohou někomu na druhé straně hranice, kde hrozí smrt každý den.

Těch lidí jsme cestou potkali hodně.

OBRAZEM: Družecká šlápota byla jubilejní. Dorazily stovky účastníků

Line-up koncertu jsme postavili ve spolupráci s Milanem Adamem tak, aby si každý něco vybral. Za účinkující je potřeba poděkovat headlinerovi Petru Vondráčkovi a jeho Lokomotivě, která předvedla skvělou jízdu.

Dík patří také dalším. Moderátorovi večera, ale i účinkujícímu, legendě kladenského hokeje, básníku a všeobecnému sportovci a baviči, Lubomíru Čužákovi Rysovi. Také Jesice a Roxy Show, Michaele Dvořákové, Petru Hodkovi, Robertu Caporalimu, Jaroslavu Bresky Blusaravi a klukům z mojí kapely The Furnitures. Ovšem nebýt Jaromíra Sachra, obětavého Švermováka a aktivního muzikanta, nebylo by na čem hrát. Celé podium totiž postavil s přáteli ve volném čase. A to se cení!

Za fenomenální organizaci patří dík Baníku Švermov, Marku Menclovi za to, že držel kasu, Davidu Nedvědovi za iniciativu, Robertu Štochlovi za fotky a celému výboru klubu za všechny drobnosti. Díky patří sponzorovi - společnosti SkyXs a mediálnímu partnerovi Radiu Relax. Bezvadnou práci také odvedli zástupci lékařů Ondra Častoral a jeho kolegyně.

A kolik jsme vybrali? 52600 korun.

Podle mne dobrý výsledek!

Jan LONĚK