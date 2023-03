Kladenští zapsali dva úplně shodné výsledky 9:4. Nejdřív proti Brandýsku a pak i s Unhoští. "Kladenští nás porazili větším pohybem, kvalitou na míči i v zakončení. Naši kluci to nazabalili a rvali se až do konce. Pro nás je každý takový zápas obrovská škola," našel pozitiva kouč FK Brandýsek Miroslav Ciniburg.

František Kozel šéfující lavičce Unhoště mínil, že jeho týmu ujel proti Kladnu začátek (poločas 4:0). "Po přestávce jsme se už se soupeřem přetlačovali, nicméně SK byl více fotbalový a jeho výhoda možnosti střídání se na konečném výsledku podepsala," hodnotil Kozel.

Unhošť však zvládla druhý den zápas s Kročehlavy, ty zdolala 3:2. "Pro nás ale velmi dobrý test a vyrovnaný zápas," nevěšel hlavu trenér Kročehlav Martin Čibera, jehož týmu se dařily brejkové situace, naopak soupeř lépe držel střed hřiště a vytvářel si tak příležitosti. "V závěru druhého poločasu jsme přišli o dva zraněné hráče základní sestavy, což bylo na naší hře znát. Soupeř byl však fotbalovější a po zásluze vyhrál," uznal Čibera.

Ale také on nakonec našel důvod ke spokojenosti. Před zápasem se Švermovem si sice musel odškrtnout čtyři hráče, ale Baník vyšel soupeři vstříc a hrálo se jen 7+1. "Díky tomu jsme to mohli odehrát a vyhráli 2:0. Na obou stranách vynikly zákroky brankářů, k vidění byla spousta šancí, my jsme byli o trošku šťastnější v zakončení. Každopádně fotbal měl spád a hra se přelévala od jedné branky ke druhé," řekl Čibera a jeho protějšek Vladimír Trejbal s ním souhlasil. "Zápas byl herně vyrovnaný a rozhodlo proměňování šancí, ve kterém náš tým nenašel recept na skvěle chytajícího brankáře Kročehlav," chválil soupeřova gólmana Trejbal.

Velké Přítočno porazilo Brandýsek 7:1 a podle kouče kouče vítězů Pavla Jíchy vyplynul jednoznačný výsledek z fyzické i věkové převahy přítočenských hráčů. "Hráči Brandýsku, kteří mimochodem působili velmi fotbalovým dojmem, bohužel neměli nikoho na střídání, což také ovlivnilo konečný výsledek," dodal Jícha.

Turnaj pokračuje opět o víkendu.