Remízou 1:1 skončila další přípravný duel fotbalistů Hostouně. V Rynholci se stejně jako v pátek nedohrálo úplně do konce, ale tentokrát nebyl na vině žádný ostrý zákrok, ale počasí a vrstva sněhu. Hostouňští doufají, že při nadcházejícím soustředění v Uherském Hradišti jim bude počasí přát víc, utkají se tam s rezervou jednoho z nejlepších českých klubů současnosti - 1.FC Slovácko.

Fotbalová Hostouň (v zelenobílém) podlehla v přípravě Velvarům 1:2. | Foto: Lukáš Horníček

V Rynholci je vynikající umělý trávník, ale bývá tady velká zima a fouká vítr. K němu přibyl ve středu déšť se sněhem a to kvalitě zápasu jinak velmi dobrých třetiligových týmů neprospělo. Góly padaly do pauzy, oba ze standardek. Domácí vedli díky Křenkovi, hosté odpověděli Jacobovicim. "Zejména v první půli jsme měli víc šancí, ale soupeřův brankář minimálně dvě tutovky skvěle chytil," vysledoval trenér Hostouně Dominik Rodinger.

Ten ke konci druhého poločasu zašel za protějškem Milošem Sazimou a navrhl, ať se zápas ukončí. Sněhu na ploše už bylo moc, hřiště klouzalo a hrozilo zranění. "Jsem rád, že to pan Sazima vzal, viděl, jak hřiště vypadá. Těšíme se na soustředění, kde spolu po roce budeme pár dnů a ne jenom ve tmě nebo mrazu, což je už někdy depresivní. Bylo by škoda, kdyby o něj někdo měl přijít vinou zranění," vysvětluje trenér Hostouně a děkuje šéfovi klubu Jiřímu Hondlovi, že stejně jako před rokem Bratislavě požehnal také tomuto krátkému výjezdu za jiným slavným týmem.

"Slovácko je pecka, dva roky po sobě tenhle klub hrál poháry. My u nich uděláme hodně práce, také si zahrajeme s jejich béčkem a máme přislíbeno, že naskočí až šest borců z áčka, které hraje s Pardubicemi ligu. Takže se těšíme, ale pochopitelně víme, že pan Hondl má pravdu, když říká, že peníze nerostou na stromě. Takže pochopitelně tvrdě mákneme," slíbil Rodinger.

Trenér Hostouně se vrátil ještě k pátečnímu incidentu ze závěru přípravy proti Velvarům. Ostrý faul Oskara Fotra vyvolal velké emoce a zápas byl předčasně ukončen. Svého hráče Rodinger bránit nechtěl, ale nabídl svůj pohled. "Co udělal Oskar je velký špatný a měli jsme o tom rozmluvu. V sezoně by ho neminul trest. Ale řeči kolem mě mrzely. Zápas byl vyštengrovaný od začátku, nicméně je jasné, že když přijedou Velvary k zápasu proti Hostouni, nebude to žádný přáteláček a já jsem za to rád, jedině takové zápasy nás dobře nachystají. Kluci do toho jdou naplno a je potřeba, aby se stejně choval také rozhodčí, aby nešetřil kartami, což tady udělal. Pak jsou naši kluci podráždění, že některé fauly soupeře nejsou kartou potrestány, až se to zvrtne. K tomu zezadu faulovaný Etemike, když jde sám na bránu…," vyjmenoval Rodinger věci, které drsný konec duelu mohly vyvolat.

Díl viny však patří i těm, kdož takový zápas okresního krále s princem domluvili. Historické případy varují a mnozí vědí, jak to dopadlo, když se třeba mladý Přemysl Otakar postavil otci Václavu II. Synek nesynek, taťka vzal vojsko a mladíka zajal a uvěznil.

Třeba už příště tolik vyšponované zápasy s rivaly ani jeden klub do přípravy volit nebude.

Sokol Hostouň - Baník Most-Souš 1:1 (1:1). Branky: 7. Křenek - 17. Jacobovici.

Hostouň: Saladiak - Venancio, Bízek (46. Charvát), Rampa, Paulizzi, Křenek, Januška (46. Fotr A.), Štětka, Kostka, Etemike (46. Fotr O.), Hucek.