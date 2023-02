„Ale bylo znát, že v Rynholci je jiný povrch než u nás, kde trénujeme. Trochu jsme si na to museli zvyknout, hlavně na jiný odskok míče,“ mínil záložník Lukáš Pihrt, nicméně větší rozměry rynholeckého hřiště mu vůbec nevadily. „Podle mne je to pro nás spíš výhoda, můžeme si hru uprostřed víc roztáhnout a máme pak víc prostoru,“ vysvětlil s tím, že lépe se mu hraje v Kladně.

V první půli měli domácí málo šancí, v minulých zápasech byli zvyklí na větší počty, a to hrály proti týmům ČFL. Šnobl tu svou neproměnil a Balšánek trefil břevno. To hosté byli jednou úspěšní a zaslouženě vedli.

Ale hned po pauze přišel obrat skóre. Nejdřív Čížek dokonalým centrem našel Šímu, který vyrovnal, vzápětí se prosadil uzdravený Javorek, jehož trenéři opět zkoušeli i na hrotu, a vynutil si pokutový kop. Šíma ho proměnil a tenhle výsledek už vydržel.

Torzo Hostouně přemohlo Meteor brankou ex-ligisty Krunerta

Kladno mohlo vyhrát výrazněji, to by ale musel Blažek proměnil sólový únik, smolaře Balšánka po pěkné ráně vychytal perfektní brankář hostů a Javorek i Pihrt mířili ve velkých šancích nad. „Jednu mi zblokovali, jednu jsem poslal nad, ale do začátku sezony je ještě čtrnáct dnů, tak to snad vyladím,“ usmál se Lukáš Pihrt, který hostoval v Kladně už v závěru podzimu a v zimě se Kladno dohodlo na jeho příchodu znovu. „Jsem moc rád, že se to vyřešilo a že jsem tady. Věřím, že budeme lepší a lepší, těším se na to,“ dodal bývalý borec Viktorie Plzeň.

Toho poslední roky trochu zlobí časté zdravotní výpadky. Výjimkou nebyla ani letošní zima. „Měl jsem problém s nártem, ale už jsem nějakých deset dnů v plném tréninku,“ je rád Lukáš Pihrt.

Poprvé v přípravě odehrálo Kladno duel bez masivního střídání, protože hned po utkání nastoupilo na rynholecký plac také béčko. A domácí nakonec končili jen ve dvanácti, protože lídr Antonín Holub dostal ránu do obočí a se zakrvácenou tváří musel hřiště opustit.

Kvíz: SK Kladno dnes slaví 120 let, co víte o jeho historii?

Naopak pozitivní zprávou je, že do tréninku po letech zdravotních lapálií naskočil Štěpán Hanzlík. Někdejší velký kladenský talent se už pokusil vrátit několikrát, ale zatím neúspěšně, tohle je v jeho osmadvaceti letech možná jedna z poslední šancí.

Kladno – Mariánské Lázně 2:1 (0:1). Branky domácích: Šíma 2.



Kladno: Cimrman – Borák, Abrham, Kolářský – Čížek, Pihrt, Balšánek, Holub, Dostál – Šnobl, Šíma. Střídali Javorek, Blažek.