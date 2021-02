Začínal jste asi v Novém Strašecí, v kolika letech a do kolika jste tam hrál?

Ano, začínal jsem ve Strašecí, kde jsem od narození žil. Táta mě bral na hřiště, když měl své tréninky. Já jsem si svůj první odbyl v pěti letech a ve Strašecí jsem zůstal až do svých sedmadvaceti.

Trenér Mrázek mi jednou říkal, že jste jeho srdcovka a že vám dal první šanci v mužích. Jak na to vzpomínáte?

Pan Mrázek mě nechal sbírat první minuty v dospělém fotbale, když mi bylo šestnáct let, takže to pro mě byl z dorostu velký skok. Pamatuji si, že jsem ze začátku měl velkou trému. Ve Strašecí však byla vždycky dobrá parta, což mi ten přechod usnadnilo. Pan Mrázek mě přivedl do dospělého fotbalu a hrál jsem pod ním pak řadu let, takže na mě měl obrovský vliv. Na ta léta rád vzpomínám a panu Mrázkovi tímto děkuji.

Sledujete i nyní alespoň na dálku Bubáky, jak si vedou v A třídě?

Velmi mě těší, že ve Strašecí jsou stále kluci, se kterými jsem tam začínal. Jsou to srdcaři. Kontakt samozřejmě udržuji. Nejvíc komunikuji s Honzou Mrázkem a pokud to jde, tak na fotbal ve Strašecí vždycky rád zajdu.

Co jste říkal tomu, že dobrovolně opustili krajský přebor?

Já mám v sobě stále určitou soutěživost, takže mně osobně by se dobrovolně sestupovat nechtělo. Na druhou stranu neznám všechny skutečnosti, které v tom hrály roli. Jsem si jistý, že si kluci sedli a danou situaci vyhodnotili, jak nejlépe mohli. Vzhledem k tomu, že se nějakou dobu nedařilo a bylo těžké sehnat kvalitní hráče, kteří by tým doplnili, měl jsem strach, aby se tým úplně nerozpadl. Nakonec se povedlo kádr doplnit a jestli se hraje přebor nebo A třída, není až tak podstatné. Důležité je, že fotbal ve Strašecí zůstal. Rád bych se tam jednou vrátil.

Strašecí šlo dobrovolně dolů, vy jste se naopak hodně posunul. Před dvěma lety jste šel do divizního SK Rakovník, ale vykopali jste ČFL, takže zase o krok vpřed. Doufal jste, že si někdy tak vysokou soutěž zahrajete?

Vždycky jsem bral fotbal jako koníček, takže už když jsem si zkusil divizi ve Strašecí, byl to pro mě hezký zážitek. Když jsem si "osahal" divizi, napadlo mě, zda bych zvládl pokročit ještě o stupeň výš, ale netušil jsem že se mi to podaří. Hrát ČFL beru jako velký úspěch a moc si toho vážím.

Zahrál jste si už vedle několika zajímavých stoperů, hlavně ex-ligového Pavla Besty a teď vedle Michala Rendly, který působil i ve druhé lize. Také ve Strašecí jste měl kvalitní učitele. Na koho vzpomínáte rád?

S Pavlem Bestou jsem stále v kontaktu. Nikdy nezapomenu, jak rozhodčího v 85. minutě přesvědčoval, že už by měl písknout konec, protože si potřebuje jít koupit kolu a nechce, aby mu v krámě zavřeli. S tím, co má za sebou, si to mohl dovolit. Já chovám respekt ke každému, kdo ve fotbale něco dokázal. Vážím si toho, že jsem se mohl potkat v týmu s hráči jako jsou Honza Flachbart, Martin Abraham, Martin Klein a další. Dlouho budu vzpomínat na Míru Obermajera, který všechny převyšoval svou tvrdou hrou. Troufám si však tvrdit, že největší vliv na mě má Michal Rendla. Týmu přináší jak své fotbalové kvality, tak především organizaci a řád. Je radost vedle něj hrát.

Rakovníku se vstupy do obou koronavirem ovlivněných soutěží nepovedl, opět budete hrát o záchranu. Ptám se všech jako vás: jak to vidíte vy, pomohou zahraniční posily, nebo se projeví jejich malá aklimatizace na český fotbal i životní podmínky?

Mezi nově příchozími posilami je několik kluků, kteří převyšují standard týmu. Těžko se ale hodnotí na základě tréninků. Myslím si, že hodně napoví až nějaké přátelské utkání s kvalitním soupeřem. Kluci, kteří k nám přicházejí ze zahraničí, jsou velmi dobře technicky vybavení. Možná si budou muset zvyknout na tvrdší hru, ale věřím, že pro tým budou přínosem a že se nám povede soutěž uhájit.

Klub v posledních dnech odsoudil informaci, že váš spoluhráč Aron Donkor má hlad a klub se o něj nestaral. Vy jste s ním trénoval, mohla to být pravda, nebo jde o fake-news?

Tato zpráva mě velmi překvapila. Mimo tréninky s ním čas netrávím, takže to nemůžu hodnotit, ale nezaznamenal jsem, že by si na něco stěžoval.

Zpátky k vám, jméno Duchoň je na Rakovnicku ve fotbale časté. Rozmotejte prosím pro čtenáře trochu vaše rodinné vazby…

Bývalý rozhodčí a fotbalový odborník Ivo Duchoň je můj strýc. Fotograf a velký fotbalový nadšenec je můj táta Jiří Duchoň. Za zmínku stojí ještě můj děda, Jiří Duchoň starší, který odvedl nepředstavitelný kus práce pro fotbal ve Strašecí napříč všemi věkovými kategoriemi.

Vy prý rád kreslíte, co nejraději? Jakého malíře obdivujete?

Kresba tužkou je můj velký koníček a relax. Nejraději kreslím portréty a snažím se osvojit si kresbu komiksů. Bohužel na to poslední dobou není dostatek času, abych se v tom mohl zdokonalovat. Vždycky se k tomu ale rád vrátím. Nemám vyloženě oblíbeného malíře, ale vybavuji si, že jako malý kluk jsem si rád prohlížel obrazy od Alfonse Muchy, které jsme měli v bytě.

Co dalšího kromě fotbalu a kreslení máte rád?

Snažím se hrát na kytaru a v poslední době jsem se začal věnovat golfu. Překvapilo mě, jak je technicky náročný. I když jsem teprve na začátku, baví mě a je to pro mě skvělý druh odpočinku.

A co rodina, máte už děti a kde pracujete?

Se svou bývalou partnerkou jsme již o rodině mluvili, bohužel tento vztah po mnoha letech minulý rok skončil. Se svou současnou přítelkyní jsme spolu teprve krátce. Co se týče zaměstnání, pracuji ve stavebnictví.

Na jaký zápas v kariéře vzpomínáte nejraději?

Krásné vzpomínky mám na první zápas Strašecí po postupu do divize. Byl to pohárový zápas s kladenským SK, který jsme vyhráli na penalty. Tolik diváků si ve Strašecí nepamatuji. Podobně to bylo při mém debutu v ČFL. První kolo proti rezervě Plzně s Pavlem Horváthem na lavičce. Na stadion si našlo cestu skoro dva tisíce lidí, což byla jednoznačně největší kulisa, před kterou jsem hrál.

Na jaké trenéry a spoluhráče vzpomínáte nejraději?

Během své kariéry jsem zažil spoustu trenérů, a i když se občas s někým neshodnete, tak bych určitě našel něco pozitivního na každém z nich. Kromě zmiňovaného Miloslava Mrázka jsem vděčný také Liboru Šímovi, který mě přivedl do Rakovníka. Na spoluhráče jsem měl štěstí ve Strašecí i v Rakovníku. V obou týmech byla skvělá parta a výčet jmen by byl dlouhý. Nejvíc ale vzpomínám na dobu, kdy jsme ve Strašecí s Matějem Pejšou tvořili jednu z nejmladších stoperských dvojic v kraji.

Jak vnímáte rozdíl mezi posledními trenéry Rakovníka Martinem Pulpitem a Ben Hassenem?

Trenér Pulpit měl precizně připravené tréninky a vyžadoval velkou disciplínu. Přípravě věnoval hodně času a myslím, že celému klubu ukázal, jak by měl tým na úrovni ČFL fungovat. Bohužel jeho přístup k některým hráčům byl až přehnaně tvrdý, což zásadním způsobem ovlivňovalo atmosféru v kabině. S příchodem trenéra Ben Hassena se uvolnilo napětí a spolu s Jirkou Novotným mají k hráčům blíže. Situaci mají ztíženou tím, že musí trénovat ve více jazycích, ale věřím, že se jim povede poskládat tým, který pod jejich taktovkou dokráčí k záchraně soutěže.

Máte ve fotbale nějaký sen či cíl?

Jakožto fanoušek Liverpoolu se trochu stydím, že jsem se ještě nedostal na Anfield Road. Snad se mi splní sen a konečně se tam podívám, až to situace dovolí. A také bych si rád zahrál po boku svého fotbalového vzoru z mládí, Vency Vacka.