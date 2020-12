Co je spojuje? Všichni se svého času prosadili v A týmu Kladna, všichni strávili největší část ligové kariéry v jiných klubech a všichni se vrátili po kariéře domů. Jméno Petra Brabce znají nejvíc ve Zlíně a Teplicích, Jana Pejšu zase v Opavě či Budějovicích, Václava Kalinu v Mladé Boleslavi a na Bohemce a Jana Procházku v Mostě.

Každý má ve skromně fungujícím klubu, který se postupně s podporou města dostává do lepší finanční kondice, svoji roli. Brabec tady působí jako trenér mládeže a funkcionář nejdéle a aktuálně už je sportovním manažerem SK Kladno.

Značnou část svého času věnuje fotbalu Jan Pejša. Někdejší skvělý stoper, který si zahrál i na Kypru, zvládá v Kladně trénovat jak A tým mužů, tak i mladší dorostence. „Někdy je to těžké s přejezdy na utkání, ale mám výborné kolegy, kteří mě případně u dorostu zastoupí,“ vysvětloval před časem muž, jenž je zároveň šéftrenérem všech dorostů SK.

Kalina s Procházkou začali u mládeže společně se svými dětmi, tedy u nejmenších. Ještě když sami na sklonku kariéry svému Kladnu pomáhali i jako hráči na hřišti. A procházejí s nimi postupně výš a výš. Kalina, který hrál až do šestatřiceti za Bohemians a fanoušci Klokanů o něm tehdy psali, že je jasně největší posilou, už pomáhá Pejšovi u mladšího dorostu, Procházka zůstal u žáků, které hodlá vrátit do ligy. „Já už u dětí začínal jako hráč, tehdy mě zapojil do kladenského dorostu Standa Hejkal,“ vzpomněl si nedávno v rozhovoru Jan Procházka na radu kouče, jenž to dotáhl až do ligy, byť ho v neděli Teplice z lavičky odvolaly.

Procházku i další kladenské trenéry trápí aktuálně jediná věc, jejich hráče jim u v hodně mladém věku často odlákají ligové kluby. Nejvíc jich chodí do blízké Dukly, dost jich míří však i Plzně, Teplic, pražských "S" a také do Liberce. „Podle mne je lepší si dávat postupné cíle. Všechno má svůj čas a chce to projít si všechny kategorie a zbytečně nic neurychlovat,“ myslí si Petr Brabec, který i díky své filozofii došel sám až k zápasům, jaké Teplice slavně sehrály v evropské lize proti hvězdami nabitému Dortmundu.